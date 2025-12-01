Experiencias inmersivas CDMX: 13 exposiciones, cenas y aventuras que no te puedes perder

La Ciudad de México ha sabido reinventarse, ofreciendo un vibrante abanico de propuestas culturales y de entretenimiento que van más allá de lo convencional. Las experiencias inmersivas CDMX se han convertido en la joya de la corona, transportándonos a realidades alucinantes donde dejamos de ser meros espectadores para convertirnos en protagonistas. Estas actividades, que combinan tecnología de punta con creatividad, reúnen sonidos, luces, proyecciones, olores y hasta sabores para estimular todos tus sentidos. Aquí te presentamos 13 opciones que te dejarán con la boca abierta.

1. Pixel Universe: un videojuego hecho realidad

¿Alguna vez soñaste con vivir dentro de un videojuego? Pixel Universe hace ese sueño realidad. Aquí te sumergirás en un universo al estilo “Tron o Matrix”, pasando por 6 niveles interactivos antes de enfrentarte al “final boss. La experiencia te desafía a recolectar puntos Pixel para canjear por premios, y es ideal para ir en grupo con al menos cuatro personas para competir en equipos. Una aventura digital que redefine el concepto de entretenimiento en las experiencias inmersivas CDMX.

📍 Ubicación: Patriotismo 615, Ciudad de los Deportes.

Patriotismo 615, Ciudad de los Deportes. 🗓️ Horario: Lunes a domingo, 12:00 a 19:00 horas.

Lunes a domingo, 12:00 a 19:00 horas. 🎟️ Precio: Desde $330 MXN.

2. Museo Yancuic: ciencia y ecología de forma inmersiva y gratuita

En Iztapalapa, el Museo Yancuic ofrece una de las experiencias inmersivas CDMX más educativas y accesibles. Este espacio cultural divulga información sobre el cambio climático, los ecosistemas y el sistema solar a través de salas inmersivas, instalaciones interactivas y un foro para espectáculos. Su exhibición ‘Sistema Solar y Cosmovisión’, desarrollada por Cocay Studios, combina tecnología interactiva donde puedes observar y manipular galaxias y microorganismos. ¡Lo mejor es que la entrada es completamente gratuita!

📍 Ubicación: Ermita Iztapalapa 2325, Los Ángeles, Iztapalapa.

Ermita Iztapalapa 2325, Los Ángeles, Iztapalapa. 🗓️ Horario: Miércoles a domingo, 10:00 a 17:00 horas.

Miércoles a domingo, 10:00 a 17:00 horas. 🎟️ Precio: Entrada libre.

3. Stranger Things: The Experience: un portal al otro lado

Directo de Netflix, Stranger Things: The Experience te invita a un viaje al “otro lado” justo a tiempo para celebrar las nuevas temporadas. Esta experiencia se divide en dos secciones: un recorrido donde te conviertes en un personaje de la serie con superpoderes, luchando contra Vecna y demogorgons con efectos especiales. La segunda parte te lleva por Hawkins para tomarte fotos en la casa de Will y probar las delicias de Scoops Ahoy. ¡No olvides tu mejor outfit ochentero para esta épica experiencia inmersiva CDMX!

📍 Ubicación: Expo Reforma (Av. Morelos 67, Juárez).

Expo Reforma (Av. Morelos 67, Juárez). 🗓️ Horario: A partir del 13 de diciembre, de lunes a domingo, 10:00 a 21:00 horas.

A partir del 13 de diciembre, de lunes a domingo, 10:00 a 21:00 horas. 🎟️ Precio: Desde $504 MXN (precios especiales pueden variar). Se recomienda comprar boletos con antelación.

4. Acuario virtual del Barco Utopía: el océano en iztapalapa

Otra de las destacadas experiencias inmersivas CDMX gratuitas se encuentra en el Barco Utopía de Iztapalapa. Su acuario virtual interactivo es una sala de proyección 360 grados donde podrás ver alrededor de 60 especies marinas. Lo interactivo es la clave: al tocar las pantallas, realizarás actividades como “limpiar” el agua de mar. Es un plan ideal para los más pequeños del hogar y para aprender sobre el océano y el cambio climático.

📍 Ubicación: Parque Lineal en Periférico Oriente esquina con Av. Luis Mendez, Eje 6 Sur, Iztapalapa.

Parque Lineal en Periférico Oriente esquina con Av. Luis Mendez, Eje 6 Sur, Iztapalapa. 🗓️ Horario: Martes a domingo, 10:00 a 19:00 horas.

Martes a domingo, 10:00 a 19:00 horas. 🎟️ Precio: Acceso gratuito.

5. The Jury Experience: sé parte del jurado

¿Listo para cruzar las puertas de un juicio… donde tú eres parte del jurado? En The Jury Experience, ubicada en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, todo ocurre como en una verdadera corte: hay abogados, testimonios, pruebas… y una decisión que deberás tomar junto al resto de asistentes. Durante una hora, te sentarás en una sala judicial recreada al detalle, rodeado de actores profesionales y con el destino del acusado pendiendo de un hilo. Una intrigante experiencia inmersiva CDMX que mezcla teatro y realidad.

📍 Ubicación: Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Centro Cultural Universitario Tlatelolco. 🗓️ Horario: Sábados seleccionados, funciones a las 16:00 y 19:00 horas.

Sábados seleccionados, funciones a las 16:00 y 19:00 horas. 🎟️ Precio: Desde $256 MXN (precios especiales pueden variar). Se recomienda adquirir boletos con antelación.

6. Titanic: un viaje a través del tiempo (realidad virtual)

Prepárate para una de las experiencias inmersivas CDMX más impactantes. Titanic: Un viaje a través del tiempo te permite ponerte unos lentes de realidad virtual y explorar el barco más famoso de la historia como un pasajero. Podrás interactuar con tus alrededores, platicar con otros pasajeros, visitar la gran escalera de primera clase y hasta “echar carbón” en el cuarto de calderas. La experiencia te lleva a presenciar la tragedia naval y a explorar los restos del Titanic en el fondo del mar. Disponible en dos plazas, Samara Satélite y Parque Las Antenas, a partir de $120 MXN.

📍 Ubicación: Parque Las Antenas y Samara Satélite.

Parque Las Antenas y Samara Satélite. 🗓️ Horario: Jueves a domingo, varios horarios disponibles.

Jueves a domingo, varios horarios disponibles. 🎟️ Precio: Desde $120 MXN (precios especiales pueden variar).

7. Tim Burton: El Laberinto: en la mente del director

Adéntrate en la laberíntica y peculiar mente de Tim Burton con esta exhibición única. El Laberinto te llevará a conocer el proceso creativo del cineasta a través de dibujos inéditos y esculturas monumentales de los personajes icónicos de sus películas, desde Mars Attacks! hasta Nightmare Before Christmas. Cada recorrido es distinto, pues, como buen laberinto, te permite escoger tu propio camino y siempre descubrirás detalles nuevos. Es una de las experiencias inmersivas CDMX más aclamadas por su originalidad.

📍 Ubicación: Avenida Constituyentes 500.

Avenida Constituyentes 500. 🗓️ Disponibilidad: Desde el 3 de julio (hasta el 18 de enero).

Desde el 3 de julio (hasta el 18 de enero). 🎟️ Precio: Desde $280 MXN (precios especiales pueden variar).

8. Maleficio: el speakeasy de las villanas disney

Para los amantes de las villanas de Disney y de las experiencias más sensuales y tétricas, Maleficio es una de las experiencias inmersivas CDMX más originales. Al cruzar un espejo hechizado, llegarás a un bar clandestino con un menú de cocteles temáticos, luces, colores y algo de humo. Lo mejor es que, al llegar tus bebidas a la mesa, escucharás un mensaje de alguna villana maliciosa. Un plan ideal para una noche diferente.

📍 Ubicación: Ezequiel Montes 73, Tabacalera, Cuauhtémoc.

Ezequiel Montes 73, Tabacalera, Cuauhtémoc. 🗓️ Reservas: De jueves a domingo.

De jueves a domingo. 🎟️ Precio: Desde $1,350 MXN (se recomienda reservar con antelación).

9. Mystika: un viaje inmersivo espiritual por la naturaleza de méxico

Mystika es una experiencia sensorial única, creada por el visionario artista Pepe Soho, que te transporta a los santuarios naturales más impactantes de México. Desde las luciérnagas de Tlaxcala hasta las golondrinas de la Selva Lacandona o las ballenas de Baja California, cada espacio inmersivo ofrece diferentes formas de vivirlo. Podrás meditar en un cuarto de espejos infinitos o relajarte en un puff mientras admiras la migración de las mariposas monarca. Es un viaje profundo que busca la reconexión personal y espiritual, siendo una de las experiencias inmersivas CDMX más elogiadas. Puedes adquirir tu boleto de entrada a Mystika Inmersivo.

📍 Ubicación: Torre Cuarzo (Av. Paseo de la Reforma #26, Colonia Juárez).

Torre Cuarzo (Av. Paseo de la Reforma #26, Colonia Juárez). 🗓️ Horario: Lunes a domingo, 11:00 a 19:00 horas.

Lunes a domingo, 11:00 a 19:00 horas. 🎟️ Precio: Desde $330 MXN (entrada general), con opciones para niños/estudiantes ($340) y VIP ($590).

10. Japón: del mito al manga (museo franz mayer): fusión cultural

El Museo Franz Mayer presenta Japón: del mito al manga, una exhibición que celebra la creatividad y la alegría del arte y la cultura japonesa. Aquí, grabados icónicos como “La gran ola de Kanagawa” se comparan con películas de Studio Ghibli (como Ponyo o Mi vecino Totoro) y anime clásico como Sailor Moon. Podrás aprender sobre la leyenda del conejo en la Luna, ver fotogramas originales y participar en talleres de origami y creación de manga. Una fascinante experiencia inmersiva CDMX que muestra cómo la cultura tradicional japonesa influye en las tendencias actuales.

📍 Ubicación: Museo Franz Mayer (Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico).

Museo Franz Mayer (Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico). 🗓️ Horario: Martes a domingo, 10:00 a 16:00 horas.

Martes a domingo, 10:00 a 16:00 horas. 🎟️ Precio: Regular.

11. Frida Kahlo: la biografía inmersiva: el universo de la artista

¿Quieres conocer a Frida Kahlo más allá de sus pinturas? Frida Kahlo: la biografía inmersiva te sumerge en la vida de la artista mexicana más reconocida del mundo. A través de videomapping, realidad virtual e inteligencia artificial, descubrirás detalles poco conocidos de su vida familiar, su actividad política, sus vestidos favoritos y su faceta como maestra. Es una propuesta que utiliza tecnología didáctica para explorar la perspectiva y el universo de Frida en una de las experiencias inmersivas CDMX más emotivas.

📍 Ubicación: Laguna de Términos 260, Mariano Escobedo.

Laguna de Términos 260, Mariano Escobedo. 🗓️ Horario: Miércoles a lunes, 10:00 a 18:00 horas.

Miércoles a lunes, 10:00 a 18:00 horas. 🎟️ Precio: Desde $400 MXN.

12. Sensory Feast: alta cocina y tecnología en tu mesa

Para una experiencia que deleite tanto la vista como el paladar, Sensory Feast es la respuesta. Esta cena inmersiva te ofrece tres platillos de un menú degustación (que eliges al reservar) con una historia narrada a través del videomapping. Las escenas se proyectan directamente sobre la mesa, fusionando la más alta cocina con la tecnología para una experiencia gastronómica única. Es una de las experiencias inmersivas CDMX que combina la sofisticación con el factor sorpresa.

📍 Ubicación: Hilton Santa Fe.

Hilton Santa Fe. 🗓️ Horario: Sábados seleccionados, 18:30 y 21:00 horas.

Sábados seleccionados, 18:30 y 21:00 horas. 🎟️ Precio: Desde $320 MXN (precios especiales pueden variar).

13. IMMMU, el Museo de la Alegría: un viaje de emociones

¿Quién imaginaría que detrás de un refrigerador de una heladería se escondería una “ciudad de monstruos” o un Museo de la Alegría? IMMMU (ahora Eufora) te invita a un recorrido por 6 salas inmersivas e interactivas basadas en la alegría. Desde espacios para bailar y acariciar peluches hasta bosques con videomapping y salas con helados exóticos (como Tesoro de Troll o Rugido de Roc), este lugar te invita a conectar con tu niño interior y a reflexionar con aquello que “traes encima. Es una de las experiencias inmersivas CDMX más divertidas y coloridas, apta para todas las edades.

📍 Ubicación: Zacatecas 93, Roma Nte., Cuauhtémoc.

Zacatecas 93, Roma Nte., Cuauhtémoc. 🗓️ Horario: Martes a domingo, 13:00 a 21:00 horas.

Martes a domingo, 13:00 a 21:00 horas. 🎟️ Precio: General $390 MXN, Preferente (niños, adultos mayores, discapacitados) $270 MXN, Pack 4×3 $1,170 MXN.

La Ciudad de México no deja de sorprendernos con su creatividad e innovación. Estas experiencias inmersivas CDMX son solo una muestra de la riqueza cultural y de entretenimiento que la capital tiene para ofrecer. Se recomienda adquirir boletos con antelación, especialmente para las experiencias más populares, ya que suelen agotarse rápidamente. Para más información, puedes consultar Ciudad de México Secreta, El Universal o Time Out México.