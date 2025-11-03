Uso de Inteligencia Artificial con fines sexuales será delito en Querétaro

El Congreso del estado de Querétaro aprobó por unanimidad tipificar como delito el mal uso de Inteligencia Artificial (IA) en la manipulación de material videográfico con fines sexuales.

La diputada Leonor Mejía, presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Legislatura, celebró la aprobación de la Iniciativa sobre el uso de Inteligencia Artificial en delitos sexuales.

No se trata solo de castigar un delito, sino de mandar un mensaje claro

Durante su posicionamiento, la legisladora destacó la trascendencia de esta propuesta, que busca incorporar al Código Penal del Estado el delito de manipulación de contenido audiovisual generado mediante Inteligencia Artificial, cuando se utilice para crear, difundir o comercializar imágenes íntimas o de contenido sexual sin consentimiento.

“No se trata solo de castigar un delito, sino de mandar un mensaje claro: En Querétaro, la dignidad y la integridad de las personas no se negocian. El progreso tecnológico nunca debe ir por encima de la dignidad humana”, expresó la diputada Leonor Mejía.

La iniciativa establece penas de tres a seis años de prisión para quienes cometan este tipo de actos y refuerza las medidas contra la difusión o comercialización de material manipulado con fines sexuales.

Durante su intervención, Mejía recordó el caso ocurrido en octubre de 2023 en la Ciudad de México, donde Diego “N”, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), manipuló más de 160 mil fotografías y 20 mil videos de mujeres para generar imágenes falsas con contenido sexual.

“Ese caso nos mostró con crudeza cómo la tecnología, sin límites ni regulación, puede convertirse en una herramienta de agresión y de destrucción personal”, subrayó.

La legisladora panista señaló que esta reforma complementa los esfuerzos impulsados por la actual Legislatura, como la Ley Kuri, que regula el uso de redes sociales en la niñez, y la Ley de Crianza Positiva, orientada a fortalecer entornos familiares sanos y respetuosos.

Finalmente, enfatizó que regular la Inteligencia Artificial desde una perspectiva de derechos humanos no significa frenar el avance tecnológico, sino garantizar que esté al servicio del bien, de la verdad y de la justicia. “Una sociedad que protege a su niñez, protege su futuro”, concluyó.