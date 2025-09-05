Amparín Serrano: su casa es un viaje entre arte, color y fantasía

Amparo “Amparín” Serrano, creadora de la icónica marca Distroller, trasladó su visión artística directamente a su hogar en San Ángel, al sur de la Ciudad de México.

Su residencia, apodada “Galerías del Triunfo”, era más que una casa: una explosión de color, originalidad y arte pop que reflejaba su personalidad y su obra.

2. Un sillón elevador: puente entre mundo lúdico y realidad

Uno de los elementos más emblemáticos era su sillón-elevador, sustentado por una columna central, que ascendía hasta alcanzar el segundo piso. Desde allí, Amparín solía tomar clases de francés o tocar el violín en un espacio en las alturas. Según su hija, “podría parecer un clásico sillón, pero no; se eleva hasta el techo”.

Este mecanismo, si bien fascinante, también desató preocupación entre quienes lo veían como un riesgo latente, al encontrarse a más de seis metros del suelo y carecer de protecciones aparentes.

3. Toboganes, tubos y escaleras fuera de lo común

¿Subir o bajar por escaleras clásicas? No en esta casa. Había un tobogán que conectaba la planta alta con el comedor y tubos tipo “fireman’s pole” para deslizarse rápidamente. Una de sus frases pintadas en la pared advertía con humor irreverente: “No entres si vienes de jeta”.

Incluso tenía cápsulas transparentes que enviaban golosinas u objetos por presión a otras áreas, transformando el hogar en un parque de diversiones doméstico.

4. Museos privados: biblioteca elevada y cuarto de muñecas

La casa guardaba espacios íntimos llenos de pasión y nostalgia:

Biblioteca elevada: A la que sólo se accedía por una escalera empinada, con un piso de cristal en algunos puntos. Más aún, existía una silla salvaescaleras como alternativa, deslizarse por las paredes.

Cuarto de muñecas: Una habitación privada con su extensa colección, a la que nadie tenía permitido acceder excepto Amparín (“nadie podía entrar más que mi mamá”).

5. Comedor, arte y recuerdos familiares

El comedor, denominado “El Guiso de Oro”, estaba decorado con un collage en blanco y negro que combinaba fotografías familiares con iconos como Frank Sinatra. Era un espacio lleno de elegancia, recuerdos y personalidad.

En otros espacios también se podía disfrutar de un piano pintado de azul con flores y un pequeño escenario, detalles que revelaban la pasión multifacética de Amparín por la música y el espectáculo.

6. Peligro y fantasía: la casa como metáfora de la artista

Su hogar era, ante todo, una extensión de su visión artística: un lugar donde la imaginación se hacía tangible. Sin embargo, algunos elementos también despertaron inquietud por su seguridad. La misma casa, en su extravagancia, encarnaba la dualidad entre libertad creativa y riesgo físico.

Epílogo emotivo

Más que una vivienda, era su obra más personal. Un espacio autobiográfico cargado de arte, color y audacia. Allí vivía su amor por lo no convencional, lo lúdico, lo aspiracional. Una casa que siempre invitaba a preguntarse: ¿por qué vivir en lo real cuando puedes crear tu propio mundo?