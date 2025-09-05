YouTube Premium en México: más caro, ¿mejor experiencia?

A partir de mayo de 2025, YouTube comenzó a aplicar un aumento en el costo de sus suscripciones Premium en México. La compañía notificó este cambio por correo electrónico a sus suscriptores, y los nuevos precios ya se reflejaron tanto para usuarios actuales como para nuevos clientes.

¿Cuáles son los nuevos precios?

A continuación, los nuevos costos por plan:

Plan Precio anterior Nuevo precio Aumento aproximado Individual (mensual) $139 MXN $159 MXN +$20 (≈14.4 %) Familiar (mensual) $279 MXN $319 MXN +$40 (≈14.3 %) Estudiantes (mensual) $79 MXN $99 MXN +$20 (≈25.3 %) Individual (anual)** — $1,590 MXN Nuevo plan añadido

Ventajas del plan anual: cobertura por 12 meses con un solo pago.

Nota: Estos incrementos entraron en vigor en distintos momentos entre abril y mayo, según medios como GeekandLife, que señala específicamente el 16 de mayo de 2025 para algunos usuarios.

¿Por qué subieron los precios? YouTube lo explica…

YouTube defendió el ajuste como una medida para:

Seguir mejorando la plataforma.

Apoyar a creadores y artistas.

Incorporar nuevas funciones (más calidad de audio, mejor descubrimiento de contenidos, personalización, compatibilidad con dispositivos, etc.).

¿Vale la pena ahora? Una perspectiva más humana

Usuarios frecuentes : Si sueles ver videos, usar YouTube Music, escuchar música sin anuncios o descargar contenido, los beneficios pueden justificar el costo adicional.

Estudiantes : Para muchos, el aumento del 25 % puede sentirse significativo. La oferta podría volverse más difícil de sostener económicamente.

Familias : Si varias personas usan la suscripción en el mismo hogar, el plan familiar sigue siendo una opción atractiva pese al aumento.

Alternativas: YouTube estaría considerando relanzar el plan “Premium Lite”, una versión más básica con menos funciones y precio reducido; aunque hoy por hoy aún no está oficialmente disponible en México.

YouTube Premium en México aumentó sus tarifas en 2025, con subidas que van del 14 % al 25 % y la incorporación de un nuevo plan anual.

La justificación de la empresa gira en torno a brindar nuevas funcionalidades y respaldar a creadores.

Si eres usuario habitual o usas YouTube Music, probablemente aún valga la pena. Pero si eres estudiante o manejas un presupuesto más ajustado, este aumento podría motivarte a reconsiderar alternativas.