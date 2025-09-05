Lluvias en Corregidora provocan ingreso de agua en 24 viviendas

Las lluvias de anoche en Corregidora dejaron un saldo de 24 viviendas con ingreso de agua y entre las acciones de atención por parte de autoridades municipales, fueron rescatadas de las inundaciones 40 personas y un perro.

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, informó que la infraestructura hidráulica del municipio continúa funcionando correctamente.

Agradecimiento institucional

El edil agradeció el apoyo brindado por las diferentes secretarías municipales, así como por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Ejército y la Guardia Nacional para atender las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

“Nuestra infraestructura hidráulica está en buen estado; las bombas de los tres principales cárcamos operan sin contratiempos. Sin embargo, la gran cantidad de agua que cayó provocó encharcamientos de alto nivel en varias vialidades, lo que obligó a su cierre temporal”, señaló el alcalde.

Adicional a la atención de viviendas por ingreso de agua, el personal municipal logró rescatar de las zonas anegadas a 10 personas que quedaron atrapadas en un Colegio; 15 adultos, cuatro menores y un perro en un salón de fiestas en el fraccionamiento Pirámides, y 11 personas en la terminal de autobuses Qrobus.

Protección Civil

El director municipal de Protección Civil, Omar Lugo, informó a su vez que tras las lluvias en Corregidora se atendieron reportes de seis vehículos varados en El Jacal, Pueblo Nuevo, Pirámides, 20 de Enero y en el túnel del Club Balvanera.

Adicionalmente, se dio atención por tres árboles caídos en Puerta de Piedra, Misión Santa Sofía y Lomas de Balvanera; dos bardas colapsadas en El Calichar y Puerta de San Rafael, así como dos cortocircuitos en Las Flores y Los Ángeles.

Las vialidades más afectadas por las lluvias, mismas que debieron ser cerradas para evitar que los vehículos quedaran varados, fueron Puente Ruiz Menier, Prolongación El Jacal, Pueblo Nuevo, Carretera Libre a Celaya a la altura del Club Balvanera, Prolongación Gallegos a la altura de Pueblo Nuevo y el Puente Inferior La Negreta.