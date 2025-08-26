Ingreso de agua en viviendas de Corregidora por lluvia

La fuerte lluvia de anoche en Corregidora provocó inundaciones e ingreso de agua en viviendas de las colonias Pirámides, Paseos del Bosque, Puerta Real y Lomas de Balvanera.

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, acompañado del secretario de Gobierno en la entidad, Eric Gudiño, así como de dependencias de seguridad y emergencia de los tres niveles de gobierno, recorrió la zona poniente de la demarcación.

Supervisión de infraestructura



El alcalde supervisó la infraestructura hidráulica de dichas colonias, la cual funcionó de manera correcta, pese al ingreso de agua en viviendas.

Sin embargo, en el caso del cárcamo de Puerta Real -al ser la zona con mayor registro de lluvia- fueron instaladas dos bombas adicionales a las cuatro que ya estaban en uso para su vaciado durante la madrugada.

Una de las bombas fue por parte de la Dirección Estatal de Protección Civil y otra más por parte de Protección Civil Municipal.

Afectaciones a domicilio



“Tuvimos una lluvia muy fuerte en el municipio de Corregidora, lo que provocó afectaciones en algunos domicilios.

Estamos acompañando a los ciudadanos, siempre buscando cuidar su integridad, que no corran ningún tipo de riesgo, y estaremos evaluando si hubo daños al interior de las viviendas, así como en los enseres domésticos”, señaló.

El alcalde agradeció el apoyo brindado por el gobernador Mauricio Kuri a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, la Dirección Estatal de Protección Civil y el Ejército.

Trabajo conjunto

Piso de manifiesto que junto con las brigadas conformadas por personal de las secretarías municipales de Obras Públicas, Servicios Públicos, Seguridad Pública, Desarrollo Social, Movilidad y Gobierno -a través de la Dirección Municipal de Protección Civil- wl gobierno estatal brindó atención inmediata en las zonas afectadas con la entrega de costaleras, labores de limpieza, rescate y bloqueo de vialidades de alto riesgo, para evitar mayores afectaciones.

El titular de la Dirección Municipal de Protección Civil, Omar Lugo, explicó que, a pesar de que los cárcamos se mantenían con un nivel mínimo de agua acumulada gracias al desfogue realizado un día antes, la lluvia que cayó durante 20 minutos provocó que éstos alcanzaran hasta un 95 por ciento de su capacidad.

Por ello, se reforzaron los trabajos de bombeo y se mantiene un monitoreo permanente.

Por último, “Chepe” Guerrero hizo un llamado a la población a tomar precauciones, ya que se pronostica la continuidad de precipitaciones durante el resto de la semana.

Asimismo, exhortó a mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación y a reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1.