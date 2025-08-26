Carrera Corregidora 2025 será el 31 de agosto

La Carrera Corregidora 2025, que se debió celebrar ayer domingo y que fue pospuesta a causa de las lluvias, se llevará a cabo el domingo 31 de agosto.

El Municipio de Corregidora informó que la actividad deportiva será en la Plaza del Gran Cué, a partir de las 7:00 horas.

Serán dos mil corredores los que participarán en las distancias de 5, 10 y 15 kilómetros, por lo que se invita a las y los atletas a tomar nota de la nueva fecha y prepararse para disfrutar de este gran evento deportivo.

Las rutas de la Carrera Corregidora 2025 no tendrán cambios, por lo cual todos los participantes podrán admirar sitios emblemáticos del municipio como la Pirámide de El Pueblito.

Además, los competidores podrán atravesar importantes vialidades como Don Bosco, Camino a Venegas, El Jacal, Santa María de El Pueblito y Rivera del Río.

De esa manera, la carrera ofrecerá a las y los corredores una experiencia única que combina deporte y tradición.

En su momento, el alcalde Josué “Chepe” Guerrero invitó a las familias del municipio, así como a participantes del resto del estado y de otras entidades, a sumarse a este importante evento deportivo, que también será carrera preparatoria para el Querétaro Maratón.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Corregidora, Germán Borja, informó que, gracias a un operativo interinstitucional entre las diferentes dependencias municipales, se garantizarán espacios de estacionamiento, seguridad, áreas de hidratación y el acceso a la cabecera municipal.

Es una carrera que no solo es para la gente del municipio. Hay personas inscritas de Guanajuato, Ciudad de México y del Estado de México. Es una carrera turística, pero principalmente familiar”, destacó Germán Borja.

A los primeros lugares de cada especialidad se les otorgará un trofeo, aseguraron los representantes municipales.