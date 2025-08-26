Adultos mayores votan más en elecciones presidenciales

La participación en las elecciones presidenciales en México ha cambiado en las últimas décadas. Mientras los jóvenes muestran menor interés, los adultos mayores de 60 años aumentan su asistencia a las urnas. Así lo reflejan datos recientes del Instituto Nacional Electoral (INE).

Adultos mayores: un sector cada vez más activo en las urnas

Entre 2012 y 2024, la participación de los adultos mayores pasó de 68.8% a 71.4%. En contraste, los jóvenes de 18 a 24 años bajaron de 55.7% a 50.4%. Los adultos jóvenes de 25 a 34 años pasaron de 53.6% a 49.6%. Los adultos de 35 a 44 años descendieron de 63.7% a 58.1%, y la adultez plena de 45 a 59 años cayó de 70% a 66.7%. Estos números muestran que mientras los jóvenes se alejan de las elecciones presidenciales, los mayores de 60 años permanecen activos. El INE reportó que la participación promedio en 2024 fue de 59.7%, equivalente a más de 54 millones de personas. Algunas entidades destacaron por la alta asistencia de mayores de 60 años, entre 75% y 80%. Entre ellas se encuentran Coahuila, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Tlaxcala.

Programas sociales y su impacto en la movilización electoral

La alta participación de los adultos mayores está ligada a programas sociales como la Pensión para el Bienestar. Este programa alcanza 12.7 millones de beneficiarios, con una inversión de 79 mil millones de pesos en 2025. Desde su creación por Andrés Manuel López Obrador, la pensión proporciona apoyo bimestral a personas mayores de 65 años. El monto pasó de 2,550 pesos en 2018 a 6,200 pesos en 2025. Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se adelantó la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, con 3,000 pesos bimestrales.

El analista político Leonardo Curzio explica:

“Esta generación vivió la politización en clave democrática y valora el voto. Los programas sociales también facilitan su movilización.”

Triunfos de Morena y relevancia del voto de los adultos mayores

El impacto de los adultos mayores en las elecciones presidenciales se observa en 2018 y 2024. En 2018, Morena ganó la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador y obtuvo la mayoría en el Congreso, con 30.1 millones de votos. En 2024, Claudia Sheinbaum ganó la presidencia con 35.8 millones de votos. La alianza de Morena con el Partido del Trabajo y el Partido Verde recuperó la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. El voto de los adultos mayores ha permitido impulsar cambios constitucionales sin depender de partidos de oposición. Aunque la mayoría calificada se perdió en 2021, Morena la recuperó en 2024.

Desafíos: el desapego de los jóvenes hacia la política de elecciones presidenciales

A pesar del aumento en la participación de los mayores, los jóvenes muestran menor interés por las elecciones presidenciales. Su participación se limita, en muchos casos, a interacciones en redes sociales. Este fenómeno representa un reto para la democracia mexicana. Los adultos mayores son un grupo clave en las elecciones presidenciales de México. Su experiencia política y el acceso a programas sociales los mantiene activos en las urnas. En cambio, los jóvenes se alejan del proceso. Los resultados de 2018 y 2024 muestran que el voto de mayores de 60 años es decisivo. Este grupo se consolida como un actor fundamental en la política mexicana.