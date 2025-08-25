Matías es hallado sin vida tras ser arrastrado por la lluvia

El gobernador Mauricio Kuri González informó que fue encontrado el cuerpo sin vida del joven Matías Gómez Rodríguez, quien permanecía en calidad de desaparecido desde el viernes en la noche a causa de las fuertes lluvias.

En breves declaraciones, el mandatario dijo que Matías fue hallaron en la zona de Carrillo, municipio de Querétaro.

Las condolencias

Por lo anterior, envió condolencias a los familiares del joven de 19 años de edad, quien fue visto por última vez en viernes en la noche tras salir de un bar.

“Hemos estado muy cercano con él, el secretario de Gobierno ha estado muy pegado a la familia y todo el apoyo que puedan pasar”, señaló Kuri González.

Al respecto, aseguró que existe un compromiso del gobierno estatal para apoyar a la familia del joven.

Expresó que ha instruido al secretario de gobierno, Eric Gudiño, permanecer cercano a sus seres queridos y externar solidaridad.

“Por supuesto mi más sentido pésame que no puedo imaginar lo que están pasando en este momento”, dijo el gobernador.

Tormentoso fin de semana

Cabe recordar que la noche del viernes y el sábado cayó una torrencial lluvia en la zona metropolitana, que dejó un saldo inicial de dos personas fallecidas y severas inundaciones en colonias y comunidades.

Derivado de lo anterior, el gobierno de Querétaro hizo la declaratoria de emergencia en tres municipios de la entidad, a causa de la precipitación pluvial.

Solidaridad social

Las fuertes lluvias dejaron ver la solidaridad social en tiempos de emergencia y la acción del gobierno estatal y gobiernos municipales.

Asimismo, diferentes instituciones y organizaciones sociales han abierto centros de acopio para reunir víveres y entregarlos a las personas que han resultado afectadas.

Apoyo en redes

En redes sociales, la ciudadanía mostró su solidaridad mostrando la imagen del joven Matías y solicitando apoyo para hallarlo sano y salvo, lo cual lamentable no ocurrió.