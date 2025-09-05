Instagram para iPad ya es real: guía de la nueva app optimizada

Después de 15 años de espera, Instagram ha lanzado oficialmente su aplicación nativa y optimizada para iPad. La nueva app, que ya se puede descargar gratis desde la App Store en México y todo el mundo, está diseñada para aprovechar la pantalla más grande. Su principal característica es que se abre directamente en el feed de Reels, priorizando el video vertical. Además, presenta una interfaz rediseñada con menús laterales y vistas de pantalla dividida para una navegación más eficiente.

La Espera más Larga de la App Store ha Terminado

Parecía una broma, un meme recurrente, la pregunta que cada año surgía en los foros de tecnología: “¿Y la app de Instagram para iPad, para cuándo?“. Durante 15 años, una eternidad en el mundo digital, los usuarios de la tablet de Apple han tenido que conformarse con una experiencia mediocre: usar la aplicación de iPhone estirada y pixelada, una solución torpe que no le hacía justicia ni a la plataforma ni al dispositivo.

Pero esa larga y frustrante espera ha llegado a su fin. En un movimiento que ha sorprendido a todos, Meta ha lanzado por fin una aplicación de Instagram nativa para iPad. Y no es una simple adaptación; es una reinvención total de la experiencia, diseñada desde cero para la pantalla grande y con un claro objetivo en mente: conquistar el territorio que hasta ahora dominaba TikTok.

¿Cómo es la Nueva App de Instagram para iPad?

Olvídate de la app estirada. La nueva versión de Instagram para iPad es una experiencia completamente nueva, que se siente moderna, fluida y, sobre todo, inteligente.

El Protagonismo Absoluto de los Reels:

Este es el cambio más radical y el que define la nueva estrategia de Meta . Al abrir la aplicación , no te encontrarás con el tradicional feed de fotos de tus amigos. La app se inicia directamente en el feed de Reels .

¿Por qué este cambio? La razón es simple: Meta quiere que veas más videos. Según sus propias cifras, el 50% del tiempo que los usuarios pasan en Instagram ya lo dedican a ver Reels. Al ponerlos en primer plano en la pantalla más grande del iPad, buscan potenciar aún más este formato y competir de manera más agresiva con TikTok.

Una Interfaz Rediseñada para la Pantalla Grande:

La aplicación aprovecha cada centímetro de la pantalla para ofrecer una navegación más eficiente.

Menús Laterales: Los íconos para acceder a las diferentes secciones (Búsqueda, Perfil, Mensajes) ahora se encuentran en una barra lateral izquierda, similar a la interfaz de muchas otras aplicaciones de iPad.

Vista de Pantalla Dividida: La multitarea es la clave . Ahora podrás, por ejemplo, ver tu bandeja de entrada de mensajes en un lado de la pantalla mientras lees un chat específico en el otro. Lo mismo ocurre con las notificaciones, que aparecerán junto a la publicación correspondiente. Se acabaron los saltos constantes entre pantallas.

Comentarios Optimizados: Al ver un Reel, los comentarios ya no tapan el video, sino que aparecen elegantemente en una columna a un lado.

Las Stories Siguen Arriba:

A pesar del enfoque en Reels, las Stories no pierden su lugar privilegiado y se mantienen en la parte superior de la pantalla principal, como en la versión de iPhone

El Feed de “Siguiendo”: Un Respiro del Algoritmo

Para aquellos que extrañan el viejo Instagram, la nueva app para iPad también trae una grata sorpresa. Se ha implementado una sección llamada “Siguiendo”, que te permite escapar del feed algorítmico de “Para ti”. Esta sección se divide en tres pestañas:

Todo: Una mezcla de contenido de las cuentas que sigues.

Amigos: Un feed exclusivo con las publicaciones de las cuentas que sigues y que también te siguen a ti.

Más Reciente: ¡La función que todos pedían de vuelta! Un feed cronológico, sin algoritmos, que te muestra las publicaciones de la gente que sigues en el orden en que las subieron.

¿Por Qué Tardaron 15 Años? El “Factor TikTok”

La pregunta que resuena es: ¿por qué ahora? ¿Por qué Meta nos hizo esperar 15 años por una aplicación que parecía tan obvia y necesaria?

Aunque nunca ha habido una respuesta oficial, se especula que la razón principal era la falta de incentivos. Durante años, Instagram vio al iPad como un dispositivo de “consumo pasivo”, y no consideró que desarrollar una app nativa fuera una prioridad.

Sin embargo, dos factores cambiaron radicalmente el panorama:

El Auge de TikTok: TikTok demostró que las tablets son una plataforma fantástica para el consumo de video de formato corto. Su aplicación para iPad es excelente y ha capturado a una gran audiencia. Los Problemas Legales de TikTok: La difícil y polémica situación de TikTok en Estados Unidos, con amenazas de prohibición, ha creado una ventana de oportunidad para sus competidores. Según The Verge , esta incertidumbre fue uno de los principales impulsos para que Meta finalmente acelerara el desarrollo de su app para iPad. Querían estar listos para capturar a los usuarios de TikTok si la plataforma china llegaba a ser prohibida.

Este lanzamiento, que llega pocos meses después de la esperada app de WhatsApp para iPad, demuestra que Meta por fin se está tomando en serio el ecosistema de las tablets de Apple.

El Impacto en los Usuarios y Creadores

Para los Usuarios: La nueva app es una mejora abismal en la experiencia. Ver fotos y videos en la pantalla grande del iPad sin bordes negros y con una interfaz optimizada es un cambio del día a la noche.

Para los Creadores: Ofrece una nueva y potente plataforma para mostrar su contenido. Los videos, las fotografías de alta calidad y los diseños gráficos lucirán mucho mejor, y la interfaz de pantalla dividida podría facilitar la gestión de comentarios y mensajes.

Una Nueva Era para Instagram en la Pantalla Grande

El lanzamiento de la aplicación nativa de Instagram para iPad es mucho más que una simple actualización. Es un movimiento estratégico que refleja las nuevas realidades del consumo de contenido, la feroz competencia con TikTok y el reconocimiento tardío pero bienvenido de que los millones de usuarios de iPad merecían una experiencia de primera clase.

La espera ha sido inexplicablemente larga, pero el resultado parece haber valido la pena. La nueva app es fluida, inteligente y, sobre todo, está pensada para el futuro, un futuro que, para Instagram, es innegablemente vertical y está dominado por el video.

Así que si eres usuario de un iPad, corre a la App Store. La aplicación que llevabas 15 años esperando por fin ha llegado. Es hora de redescubrir Instagram en la pantalla grande.

