Las 7 mejores alternativas a WhatsApp si te preocupa tu privacidad

WhatsApp domina la comunicación digital a nivel mundial, pero sus políticas de privacidad, vinculadas a su empresa matriz Meta, generan cada vez más desconfianza. Si eres de los que buscan mayor seguridad y control sobre sus datos, existen excelentes alternativas a WhatsApp que ofrecen cifrado robusto y funciones innovadoras. Aquí te presentamos una lista con las mejores opciones para 2025.

¿Por qué buscar una alternativa a WhatsApp?

Desde que Facebook (ahora Meta) adquirió WhatsApp en 2014, el intercambio de datos entre ambas plataformas ha sido motivo de controversia. Aunque los mensajes están cifrados de extremo a extremo, la app recopila metadatos (quién habla con quién, cuándo y desde dónde) que pueden ser utilizados para fines comerciales. Para quienes valoran su privacidad, este es un punto de quiebre que impulsa la búsqueda de opciones más seguras.

Las 7 mejores aplicaciones para sustituir a WhatsApp

Hemos analizado las opciones más populares y seguras del mercado para ayudarte a elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

1. Signal: la fortaleza de la privacidad

Si la seguridad es tu máxima prioridad, Signal es la elección indiscutible. Respaldada por expertos en ciberseguridad como Edward Snowden, esta app sin fines de lucro ofrece un cifrado de extremo a extremo de última generación para todos sus servicios: mensajes de texto, voz y video. No recopila metadatos, no tiene publicidad y su código es abierto. Es, sin duda, una de las alternativas a WhatsApp más fiables.

2. Telegram: el rey de las funcionalidades

Telegram es la alternativa más popular y conocida. Su principal atractivo son sus innovadoras funciones, como los canales con un número ilimitado de suscriptores, grupos de hasta 200,000 miembros y el envío de archivos de hasta 2 GB. Aunque su cifrado de extremo a extremo solo está disponible en los “chats secretos”, su versatilidad y su enorme base de usuarios la convierten en una opción muy atractiva para migrar desde WhatsApp.

3. Threema: anonimato garantizado

A diferencia de la mayoría, Threema es una aplicación de pago (con una única cuota). A cambio, ofrece un nivel de privacidad superior: no requiere tu número de teléfono para registrarte, permitiendo un anonimato casi total. Todo, desde los mensajes hasta los archivos compartidos, está cifrado de extremo a extremo. Su sede en Suiza la somete a estrictas leyes de protección de datos, un plus de seguridad.

4. Facebook Messenger: la opción dentro del ecosistema Meta

Aunque pertenece a la misma empresa, Messenger es una alternativa sólida para quienes no quieren salir del ecosistema de Meta. Es extremadamente popular y ofrece una amplia gama de funciones, incluyendo GIFs, stickers y videollamadas grupales. Recientemente, ha comenzado a implementar el cifrado de extremo a extremo, aunque su despliegue total aún está en proceso.

5. Skype: más que solo videollamadas

Aunque es famoso por sus videollamadas, Skype es una plataforma de comunicación muy completa. Permite chats de texto, voz y video, así como el intercambio de archivos. Sus funciones avanzadas, como la traducción en tiempo real y las llamadas a teléfonos fijos a tarifas económicas, la convierten en una opción muy versátil, tanto para uso personal como profesional.

6. Kik: el chat social y anónimo

Kik se distingue por su enfoque social, facilitando la conexión con nuevas personas. No requiere un número de teléfono para registrarse (basta con un correo electrónico), lo que atrae a usuarios que valoran el anonimato. Permite unirse a emisiones en directo y chatear con grandes grupos, ofreciendo una experiencia diferente a la de los círculos cerrados de WhatsApp.

7. Viber: comunicación segura y llamadas internacionales

Viber es una opción robusta que combina mensajería instantánea con llamadas a móviles y fijos (estas últimas de pago). Ofrece cifrado de extremo a extremo para todas las comunicaciones y funciones como la autodestrucción de mensajes, garantizando un alto nivel de seguridad para sus usuarios.

Una mención especial: el riesgo de WhatsApp Plus

Es importante mencionar a WhatsApp Plus, una versión no oficial y modificada de la aplicación que promete más opciones de personalización. Sin embargo, su uso no es recomendable. Al no ser una app oficial, carece de cifrado de extremo a extremo, lo que deja tus conversaciones vulnerables. Además, como advierte la página oficial de WhatsApp, usar versiones modificadas puede resultar en la suspensión permanente de tu cuenta.

En definitiva, si buscas un cambio, opciones como Signal y Threema te ofrecen una privacidad superior, mientras que Telegram te da más funcionalidades. La elección depende de lo que más valores en una app de mensajería.