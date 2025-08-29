Programa de Gestión de Agua para recuperar 128 millones de litros: Kuri

El gobernador Mauricio Kuri González y representantes empresariales anunciaron la puesta en marcha del Programa de Gestión de Agua, una alianza para instaurar la tecnología necesaria para detectar fugas en tiempo real, reaccionar y recuperar más de 128 millones de litros de agua.

Kuri González estuvo acompañado por una comitiva de Amazon Web Services (AWS), encabezada por el CEO de Políticas Públicas para las Américas, Shannon Kellogg; así como el líder de Sostenibilidad Hídrica, Will Hewes y el director general del Sector Público de AWS en México, Guillermo Almada.

Más mpresas socialmente responsables

En su mensaje, el gobernador dijo que se busca que lleguen a Querétaro empresas que sean socialmente responsables.

Añadió que con esta clase de proyectos se demuestra la confianza que Amazon tiene en la entidad, motivo por el cual agradeció que Querétaro sea tomado en cuenta y aseguró que se seguirá trabajando de la mano.

“En Querétaro no queremos cualquier empresa, queremos las empresas socialmente responsables, como es el caso de Amazon, donde estamos viendo que van a regresar, mucho, pero mucho más de lo que gastan en agua”, detalló.

Trabajo conjunto con Amazon

El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, señaló a su vez que el Programa de Gestión de Agua se trabajará de manera conjunta entre la dependencia y Amazon, con el objetivo de mantener a Querétaro como referente en materia hídrica, con el uso de tecnología de punta para el correcto uso del agua.

Destacó que para la administración estatal, el tema de la atención de las fugas es una prioridad, pues aseguró que es inaceptable el desperdicio del agua, motivo por el cual se trabaja desde la dependencia para una pronta atención y aseguró que con el apoyo de Amazon, ahora se busca evitar que existan las fugas.

“Con esta colaboración, se estima, que vamos a recuperar más de 128 millones de litros… Este nivel de compromiso que tienen empresas como Amazon, realmente es lo que necesita Querétaro, porque son inversiones sostenibles, sustentable, que no son deficitarias de agua, son superavitarias en agua”, expresó.

Gobierno-industria-academia

Asimismo, aseguró que este modelo busca sumar al gobierno, a la industria y a la academia para seguir creciendo y así seguir construyendo un Querétaro resiliente y con agua para todas las y todos. Destacó que lo proyectos en Querétaro serán en 11 sectores de la Zona Metropolitana.

Vega Ricoy aprovechó para desmitificar lo que se cree que consumen del vital líquido los Data Centers, y aseguró que en la actualidad es poco el uso que tienen estos espacios, por lo que señaló que se trabaja en la conservación y preservación.

Shannon Kellogg expresó su apoyo y condolencias a las familias queretanas afectadas por las recientes lluvias y aseguró que para Amazon el tema del agua es de vital importancia, por lo que aseguró que se trabajará para impulsar alianzas público-privadas transformadoras en Querétaro.

Durante su intervención, Guillermo Almada aseguró que el uso de agua en la región de Data Centers instalado en Querétaro, fue mínima para el arranque, pues actualmente la tecnología que se emplea para el enfriamiento de los equipos es por medio de aire.

“Aspiramos a que iniciativas de este tipo, sean acompañadas por la comunidad, estamos seguros que muchas otras empresas nos van a seguir, porque este es un esfuerzo comunitario, la preservación del ambiente de los recursos naturales, es un rol y un compromiso de todos nosotros”, señaló.