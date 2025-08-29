Septiembre Mes del Testamento, habrá descuento de 50% en honorarios notariales

El gobernador Mauricio Kuri González presidió el arranque de la campaña “Septiembre Mes del Testamento”, la cual brinda la oportunidad a las y los queretanos de acceder a la tranquilidad y seguridad jurídica que otorga dicho instrumento legal con la reducción del 50 por ciento de honorarios notariales.

Durante su mensaje, el mandatario estatal señaló que la campaña habla de responsabilidad, prevención, pero sobre todo, de amor a las familias. Con el testamento, expuso, se hereda paz, y esta es una verdad contundente, pues señaló que cuando alguien hace su testamento, asegura el futuro de sus seres queridos, evita problemas y les deja tranquilidad.

“Por eso, esta campaña es tan valiosa. Porque tiene un propósito altamente social: que cada persona pueda decidir, en vida, qué pasará con su patrimonio cuando ya no esté. Que lo que construyó, con su esfuerzo, llegue a quienes más quiere, de forma clara, legal y justa”, destacó.

El mandatario estatal agradeció al Consejo de Notarios del Estado de Querétaro por su compromiso con esta causa; no solo por reducir sus honorarios a la mitad, sino por ampliar sus horarios, abrir oficinas en fines de semana, y dar una muestra de vocación, cercanía y sensibilidad social.

Además, agradeció al Archivo General de Notarías, por ser ese respaldo técnico y legal que hace posible todo este esfuerzo; así como a todo el personal que hace que esta campaña funcione con excelentes resultados.

Informó que desde el Gobierno del Estado también se brinda un apoyo: en septiembre, no se cobran derechos por avisos de testamento. Es decir, más personas pueden acceder a la posibilidad de dejar su legado en regla.

“No es casualidad que Querétaro sea uno de los estados con más registros testamentarios en el país. Esto es un reflejo de una sociedad que confía en sus instituciones. Es una señal de que cuando trabajamos juntos, se pueden cambiar hábitos, construir más cultura cívica y acercar la justicia a quien la necesita”, apuntó.

Durante su mensaje, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, hizo un llamado a la sociedad para que durante todo septiembre acudan a cualquiera de las 117 Notarías del estado, a realizar su trámite del testamento. Reiteró que los costos son bajos en comparación con los otros 11 meses del año, y tanto los Fedatarios Públicos, como el Instituto Registral y Catastral del Estado están listos para atender a la ciudadanía.

“Ser preventivos, significa responsabilidad, presente y futura, convencido estoy que en las demarcaciones notariales de: San Juan del Río, Cadereyta de Montes, Tolimán, Jalpan de Serra, Amealco de Bonfil y Querétaro; las y los Notarios están prestos para dar asesoría puntual del significado y alcances de un testamento”, expresó.

En su momento, el presidente del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro, Carlos Rafael Altamirano Alcocer, agradeció la apertura y disposición de la administración de Mauricio Kuri para continuar impulsando la cultura de la previsión a través del testamento.

Señaló que de acuerdo con datos estadísticos proporcionados por el Archivo General de Notarías del Estado, en 2024 se otorgaron un total de nueve mil 779 avisos de testamento; y solo en septiembre se otorgaron cuatro mil 285. En 2025, comentó, se han otorgado de enero a agosto un total de mil 877 avisos, y con esta campaña se busca que más personas realicen este trámite.

“Es responsabilidad social y deber del notario que aún en menoscabo de sus honorarios, coadyuve con la autoridad en la solución de los problemas sociales relacionados con su profesión mediante su participación en programas de regularización de la propiedad inmobiliaria, de testamentos y en otras actividades similares destinadas a la población más vulnerable”, puntualizó.

Cabe destacar que el costo del testamento para el público general es de tres mil pesos; y la condonación de los derechos del aviso de testamento en el Archivo General de Notarías, garantiza un proceso accesible y eficiente.