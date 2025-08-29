El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del estado de Querétaro, diputado Guillermo Vega Guerrero, advirtió que no puede ni debe guardar silencio ante una falta de respeto tan grave, no sólo hacia el Congreso de estado, sino hacia los queretanos que representan.

La política no es huida, es compromiso: Diputado Guillermo Vega Guerrero

Enfatizó que, después de emitir su posicionamiento, los diputados del partido Morena y del Partido del Trabajo decidieron abandonar el recinto deliberadamente, cerrando los oídos a los argumentos de los demás grupos parlamentarios, y dejando vacía la silla de su responsabilidad constitucional.

Calificó como una falta al deber parlamentario, ya que aseveró, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento Interior exigen presencia, deliberación y apertura. “No establecen que un legislador puede ausentarse cuando el debate no le conviene o cuando su discurso ya fue leído. No estamos aquí para monologar. Estamos aquí para debatir, para construir, para defender ideas con respeto pero con firmeza, y sobre todo, para escuchar”.

Vega Guerrero advirtió que: “lo que presenciamos hoy no fue un acto de dignidad, como algunos pretenden justificar. Fue un acto de cobardía política y desdén institucional. Porque quien huye del debate, no representa al pueblo; representa sólo a su agenda”.

Asimismo, señaló que es una falta a la legalidad democrática, toda vez que dijo, la representación popular no es selectiva, ya que cuando el pueblo elige a sus diputados, los elige para que den la cara, para que escuchen a todos los sectores, no sólo a quienes piensan como ellos. “Su salario, su curul, su voto, se sostiene con el dinero de los contribuyentes, no con aplausos de partido. Abandonar el Congreso en medio del debate es una traición a la legalidad parlamentaria, una violación al mandato constitucional del artículo 116, que nos obliga a observar los principios del debate republicano, del equilibrio entre poderes y del respeto institucional”.

El coordinador del Grupo Legislativo del PAN afirmó que lo más grave, no es que hayan huido del debate, sino que se fueron sin escuchar la voz de los otros, sin prestar oído a quienes representan visiones distintas, pero igual de legítimas.

“¿Cómo pretenden construir consensos si rechazan escuchar? ¿Cómo esperan ser oposición válida si no se quedan ni a debatir? ¿Qué clase de compromiso es ese con el pueblo que los eligió? No se puede representar al pueblo desde la ausencia. No se puede servir al Estado desde el desprecio al diálogo. Y no se puede construir democracia desde la soberbia”, advirtió el diputado Guillermo Vega.

Finalmente, aseveró que esta Legislatura no se construye a base de huidas, sino de argumentos, ya que no se honra con desplantes, sino con presencia; y no se representa con el cuerpo ausente, sino con la mente abierta.

“Desde esta tribuna condenamos con firmeza este acto de irresponsabilidad política. No es un desacuerdo. No es una estrategia. Es un agravio a la democracia. Y Querétaro no se merece eso. A los ciudadanos que hoy observan este Congreso, les decimos: Aquí estamos, presentes, firmes, con el deber por delante y el respeto por ustedes como bandera”.