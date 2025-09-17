El Buñuelo, un postre que cruje el nacionalismo de México

En cada rincón de México, septiembre no solo huele a pólvora y patriotismo, también huele a canela, piloncillo y fritura recién hecha: el buñuelo.

En los pueblos y ciudades, las noches del 15 y 16 de septiembre se visten de colores, música de mariachi y platillos típicos, pero hay uno, casi siempre relegado al final de la mesa, que guarda un lugar especial en el corazón de muchos: el buñuelo.

Más que un postre, el buñuelo es una tradición que se cruje. Ese disco dorado y quebradizo, bañado en miel o espolvoreado con azúcar y canela ha sido testigo silencioso de generaciones que se reúnen alrededor de la cocina a compartir algo más que comida: historias, risas y un pedacito de México.

Un postre con raíces profundas

Aunque los buñuelos tienen un origen que se remonta a la época de la conquista —con influencias moriscas traídas por los españoles—, en México encontraron su propia alma. En estados como Oaxaca, Puebla, Michoacán o Veracruz, cada familia tiene su versión, su toque secreto, su manera de hacerlos más delgaditos, más crocantes, más dulces.

Para muchos, hacer buñuelos es un ritual familiar. Las abuelas amasan con manos sabias, las madres fríen con paciencia, y los niños esperan ansiosos el momento de espolvorearlos. En algunos hogares incluso se rompen los buñuelos contra el plato, como símbolo de buena suerte, dejando un eco crujiente que se confunde con la música del mariachi.

La receta tradicional del corazón mexicano

Aquí te compartimos una receta clásica, de esas que huelen a casa, a plaza llena y a noche mexicana.

Ingredientes para los buñuelos:

Para la masa:

2 tazas de harina de trigo

1 huevo

2 cucharadas de manteca o mantequilla derretida

1 pizca de sal

½ taza de agua tibia (aproximadamente)

Aceite vegetal para freír

Para espolvorear:

½ taza de azúcar

1 cucharada de canela en polvo

Opcional: Miel de piloncillo

1 piloncillo (aprox. 250 g)

1 taza de agua

1 raja de canela

1 clavo de olor (opcional)

Un trocito de cáscara de naranja (opcional)

Preparación:

Haz la masa: Mezcla la harina con la sal, el huevo y la manteca. Agrega el agua poco a poco hasta obtener una masa suave y elástica. Amasa durante unos 10 minutos, cubre con un trapo y deja reposar 30 minutos. Forma los discos: Divide la masa en bolitas del tamaño de una nuez. Con un rodillo, estira cada bolita hasta que quede muy delgada, casi transparente. Fríe los buñuelos: Calienta suficiente aceite en una sartén profunda. Fríe los discos uno a uno hasta que estén dorados y crujientes. Sácalos y colócalos sobre papel absorbente. Espolvorea o baña: Puedes espolvorear los buñuelos con la mezcla de azúcar y canela, o bien bañarlos con miel de piloncillo. Para la miel: Hierve el piloncillo con el agua, la canela, el clavo y la cáscara de naranja hasta obtener una miel espesa. Cuela y vierte caliente sobre los buñuelos justo antes de servir.

Un sabor que nos recuerda quiénes somos

En tiempos donde todo va rápido, los buñuelos nos invitan a hacer una pausa, a volver a la cocina y a mirar hacia atrás sin dejar de celebrar el presente. En cada mordida hay un eco de nuestras raíces, un homenaje a quienes vinieron antes y una promesa de seguir compartiendo lo que más importa: el sabor de estar juntos.