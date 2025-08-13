Cómo hacer frijoles de la olla: Guía completa de la receta

Para hacer unos buenos frijoles de la olla, el secreto de la abuela es este: pones a cocer medio kilo de frijoles (los que más te gusten) con bastante agua, media cebolla, un par de dientes de ajo, unas ramas de epazote y, para que sepan a gloria, unas cucharadas de manteca. La clave es cocinarlos a fuego bajito hasta que estén bien suaves (en olla normal se tardan como 2 o 3 horas; en olla de presión, en media hora están). Y el truco más importante: la sal se la echas hasta el final. Aquí te va la receta completa para que te queden de 10.

El Abrazo al Alma que Nace de una Olla de Barro

Hay olores que te regresan a la casa de la abuela, a esas comidas de domingo. Y uno de esos olores es, sin duda, el de una olla de barro con frijoles cociéndose a fuego lento.

Los frijoles de la olla son la base de nuestra comida. No son solo una guarnición; son un plato principal, un caldito que te revive, la base para un montón de platillos. Su magia está en esa mezcla del sabor del frijolito con la cebolla, el ajo y el toque inconfundible del epazote.

Aprender a hacerlos no es solo seguir una receta; es conectar con una tradición que nos ha alimentado por generaciones. Y aunque suena a que es mucho rollo, la verdad es que es de lo más fácil del mundo. Aquí te compartimos la receta tradicional, los trucos de los expertos y las variaciones para que, sin importar si usas olla de barro o de presión, te queden de restaurante.

¿Qué hace tan especiales a los frijoles de la olla?

Este platillo es un clásico del centro del país. La receta de toda la vida se hace con frijol bayo o flor de mayo, y los ingredientes que le dan ese sabor a hogar: cebolla, ajo, manteca de cerdo y hierbas de olor.

Y sí, la tradición dice que se hacen en olla de barro, y no es nomás por verse bonito. El barro reparte el calor de una forma especial, muy parejita y lenta, que hace que los frijoles queden más sabrosos. Y si los hacías a la leña, como antes, ¡uf!, quedaban con un saborcito ahumado increíble.

Pero no te apures si no tienes olla de barro. En una olla de presión, de aluminio o hasta en una eléctrica, también te pueden quedar espectaculares.

La Receta Tradicional Paso a Paso

Esta receta es la base. Una vez que la domines, podrás experimentar y darle tu propio toque.

Ingredientes:

3 litros de agua (aproximadamente).

½ cebolla blanca grande.

2 dientes de ajo grandes.

2 ramas de epazote fresco.

3 cucharadas de manteca de cerdo (o aceite vegetal si prefieres).

Sal de grano al gusto.

Instrucciones (Método Tradicional en Olla de Barro o Normal):

La Preparación: Enjuaga bien los frijoles bajo el chorro de agua para quitarles cualquier impureza. A la Olla: Coloca los frijoles en tu olla de barro o en una olla grande y profunda. Agrega los 3 litros de agua, el trozo de cebolla, los dientes de ajo, el epazote y la manteca de cerdo. Cocción Lenta: Pon la olla a fuego medio-alto hasta que suelte el primer hervor. Luego, baja el fuego al mínimo, tapa la olla y deja que se cocinen lentamente. Paciencia y Vigilancia: El tiempo de cocción variará, pero calcula entre 2 y 3 horas . Durante este tiempo, revisa ocasionalmente para asegurarte de que no les falte agua (si necesitas añadir más, que sea siempre agua caliente para no cortar la cocción) y mueve un poco para que no se peguen. El Momento de la Sal (El Secreto Clave): Cuando los frijoles estén completamente suaves y cremosos (puedes probar uno para verificar), es el momento de agregar la sal. El hervor final: Una vez que añadas la sal, deja que hiervan sin tapa por unos 5 a 10 minutos más para que el sabor se integre bien y el caldo espese un poco. ¡A disfrutar! Sírvelos calientes, como sopa, con un poco de queso fresco, crema y totopos, o como la guarnición perfecta para cualquier platillo.

Instrucciones (Método Rápido en Olla de Presión):

Todo Adentro: Coloca en la olla de presión los frijoles limpios, la cebolla, el ajo, el epazote y la manteca. Agrega agua hasta cubrir los frijoles por unos 4 dedos. Cierra y Cocina: Cierra bien la olla y ponla a fuego medio-alto. Baja el Fuego: Una vez que la válvula comience a sonar y a liberar vapor, baja el fuego al mínimo y cocina durante 30 a 35 minutos . Enfría y Destapa: Retira la olla del fuego y deja que se enfríe por completo antes de abrirla. Nunca intentes abrirla a la fuerza . Sazona y Termina: Agrega la sal al gusto y deja que hiervan sin tapa por 5 minutos más.

Los Trucos de la Abuela para unos Frijoles Perfectos

¿Remojar o no remojar? Este es el gran debate. La verdad es que no es necesario. Pero si los dejas remojando toda la noche, se cuecen más rápido y dicen que te dan menos gases. Ahí tú decides.

La Sal, Siempre al Final: Este es el secreto más importante. Si añades la sal al principio, la cáscara de los frijoles se endurece y tardarán mucho más en cocerse (o nunca se ablandarán del todo).

¿No tienes Epazote? Aunque el epazote es el alma de la receta, puedes sustituirlo por cilantro o perejil para darles un toque fresco. No será lo mismo, pero igual quedarán deliciosos.

¿Y si no uso Manteca? La manteca de cerdo les da un sabor casero inigualable. Pero si prefieres una opción vegetariana, puedes usar aceite vegetal.

Variaciones Regionales: No tengas miedo de experimentar. En Veracruz y Tabasco, por ejemplo, los frijoles negros son los reyes. En otras regiones, les añaden un chile de árbol para darles un toque picante.

El Sabor de la Tradición en tu Cocina

Aprender a hacer frijoles de la olla es como meterte al corazón de la cocina mexicana. Es una receta que pide paciencia, pero te recompensa con un sabor increíble.

No importa si los haces en la olla de barro de tu abuela o en una de presión. El resultado siempre va a ser un platillo que sabe a casa, a familia, a México. Así que la próxima vez que tengas un rato libre, anímate a poner una olla de frijoles. Tu casa olerá a gloria y tu paladar te lo agradecerá.

