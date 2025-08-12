Las Conchitas, un paraíso diminuto y mágico en el estado de Veracruz

En el corazón de la Laguna de Mandinga —también conocida como Laguna Grande—, en el municipio de Alvarado, Veracruz, está Las Conchitas, un paraíso diminuto y mágico.

Las Conchitas se encuentran es un islote de no más de 400 metros de longitud que brilla con una singular belleza y está cubierta por miles de conchas —ostiones, caracoles y otros moluscos—, esta isla resalta entre los tonos verdes y marrones de los manglares que la rodean.

El paseo para llegar hasta allí es parte del encanto: atravesarás un túnel natural de manglar por el río Jamapa, bordearás la Isla de las Garzas donde habitan aves como patos, garzas y águilas pescadoras, y en ciertas épocas incluso medusas pueden sorprender con su presencia.

Sonidos que cuentan historias

Al pisar la isla, escucharás el crujido de las conchas bajo tus pies, un sonido que se une al silencio apacible del entorno. Aquí, los manglares rojo, blanco y negro conviven con visitantes curiosos, cangrejos curiosos desde la orilla y aves posadas entre las ramas.

Por las tardes, algún lugareño ofrece ostiones frescos o micheladas, invitando a quedarse un rato a contemplar el atardecer.

Fe en cada listón

La isla alberga un pequeño santuario dedicado a la Virgen Desatanudos (o Desatadora de Nudos), traída por pescadores para pedir bendiciones y buenos augurios. Su fama creció con los relatos de milagros y pronto la isla se volvió destino de peregrinación espiritual.

Las peticiones se expresan anudando listones blancos en las ramas o estructuras cercanas. Si la Virgen cumple el deseo, se regresa para agradecer atando un listón de color naranja. Los temas de las oraciones van desde salud, amor o trabajo hasta motivos más personales .

De vida y esperanza

El arribo de visitantes no solo impulsa el espíritu, sino también la economía local. Guías, pe scadores y tour operadores se han beneficiado con los recorridos, especialmente desde la r ecuperación tras la pandemia. Un paseo típico incluye lancha, guía, equipo de seguridad y un pequeño snack, con precios aproximados entre $500 y $550 MXN por persona (menores con grupo tienen descuentos).

Un suspiro de naturaleza y humanidad

La isla de las Conchitas no es solo un destino natural, sino una experiencia íntima. Allí confluyen la naturaleza, la fe y la hospitalidad veracruzana: el crujido de las conchas, los colores del atardecer sobre la laguna, y los lazos de esperanza que dejan cada visitante.

Subtítulos de exploración: