10 comidas mexicanas que tienes que probar (La guía de sabores)

Si de verdad quieres saber a qué sabe México, tienes que probar estas 10 cosas. Esta es la lista definitiva, sin tanto rollo. En la cima, obvio, está el Taco. Pero también tienes que probar el Mole, el Pozole, los Chilaquiles, los Tamales, la Cochinita Pibil, los Elotes y Esquites, las Quesadillas, el Chile en Nogada y, para amarrar, un buen Mezcal. Cada uno es un pedacito de nuestra historia y nuestra alma.

Un Viaje al Corazón del Sabor Mexicano

Hay cocinas que alimentan, y luego está la cocina mexicana, que te cuenta una historia. Nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, nuestra gastronomía es mucho más que un conjunto de recetas; es un mosaico vibrante de sabores, aromas, texturas y colores que fusiona siglos de historia, desde rituales prehispánicos hasta influencias europeas y asiáticas.

Ya sea que estés planeando tu primer viaje a México o que seas un local que aún tiene asignaturas pendientes en su paladar, esta es la lista definitiva de las 10 joyas de la corona que definen nuestra identidad culinaria. Prepárate para un viaje que te llevará del puesto de la esquina al plato de celebración más sofisticado. ¡Buen provecho!

#10. Mezcal: El Espíritu de la Tierra

Empezamos con una bebida, porque para entender México, hay que beberlo. Y aunque el tequila es nuestro embajador mundial, el mezcal es nuestro secreto mejor guardado. Es una bebida más artesanal, más compleja, con ese sabor ahumado que te habla directamente de la tierra de Oaxaca. Probar un buen mezcal, acompañado de sal de gusano y una rodaja de naranja, es un ritual, una conexión con las raíces más profundas de nuestro país.

#9. Chile en Nogada: Un Bocado de Historia Patria

Este no es un platillo, es una obra de arte. El Chile en Nogada es la elegancia hecha comida. Un chile poblano relleno de un guisado de carne y frutas, bañado en una delicada salsa de nuez de Castilla (la nogada) y adornado con granada roja y perejil. Los colores de la bandera mexicana en un plato. Su sabor es una sinfonía: el dulzor de la fruta, lo salado de la carne, la cremosidad de la nogada y el picor sutil del chile. Es un plato de temporada (agosto y septiembre), ligado a la celebración de la independencia. Probarlo es, literalmente, saborear la historia.

#8. Quesadillas: El Básico Infalible de la Calle

La quesadilla es la definición de comida callejera perfecta: rápida, deliciosa y versátil. Es el abrazo caliente de una tortilla de maíz doblada, rellena de un sinfín de guisados. Y sí, aunque en la Ciudad de México el debate es eterno, una verdadera quesadilla, como su nombre lo indica, debería llevar queso. Encontrarás un puesto en cada esquina, ofreciendo maravillas como flor de calabaza, huitlacoche, chicharrón prensado o tinga de pollo. Es el sabor del día a día, el antojo que nunca falla.

#7. Cochinita Pibil: El Tesoro de Yucatán

Prepárate para un viaje al corazón de la península de Yucatán. La cochinita pibil es pura magia maya. Carne de cerdo marinada en achiote y jugo de naranja agria, envuelta en hojas de plátano y cocida lentamente bajo tierra en un horno llamado pib. El resultado es una carne tan tierna que se deshace con solo mirarla, con un sabor profundo, terroso y ligeramente ácido. Servida en tacos con cebolla morada encurtida y un toque de chile habanero, es una experiencia que te cambiará la vida.

#6. Tamales: El Abrazo Ancestral del Maíz

El tamal es el abrazo de mamá hecho comida. Una masita de maíz rellena de mil cosas (salsa verde, mole, rajas, dulce…), envuelta en hoja de maíz y cocida al vapor. Es el desayuno perfecto, la cena que te apapacha. Y en la CDMX, lo metemos en un bolillo y le llamamos guajolota. Una genialidad.

#5. Elotes y Esquites: El Sabor de la Plaza Pública

Si hay un antojo que grita “¡México!”, son los elotes y esquites. El elote en palo, con su mayonesa, queso, chile y limón, es el sabor de la feria, del parque. Y los esquites, que son lo mismo pero en vasito, son la gloria. Es el sabor de la feria, del parque, de la salida del metro. Es simple, es perfecto, es nuestro.

#4. Chilaquiles: El Mejor Desayuno del Mundo (Sin Discusión)

Los chilaquiles son, sin duda, el mejor desayuno del mundo. Unos totopos crujientes bañados en salsa verde o roja, con su cremita, su queso, su cebolla y un huevito estrellado encima. Son crujientes, picositos y absolutamente reconfortantes. Un plato de chilaquiles por la mañana es la mejor cura para cualquier mal, desde una noche de fiesta hasta un corazón roto.

#3. Pozole: La Sopa de las Celebraciones

El pozole es más que una sopa; es un evento. El plato que une a las familias. Un caldo con granos de maíz gigantes y carne de cerdo, al que le echas de todo en la mesa: lechuga, rábano, orégano, chile… Hay blanco, rojo o verde. Cada cucharada es un apapacho.

#2. Mole: La Obra Maestra de la Cocina Mexicana

El mole es la obra maestra de nuestra cocina. Una salsa espesa y oscura con más de 30 ingredientes, entre chiles y chocolate. Es picoso, dulce, amargo… todo a la vez. Probar un buen mole poblano o oaxaqueño es una experiencia que no se olvida.

#1. Tacos: El Corazón de México en una Tortilla

Y en el número uno, no podía ser otro. El taco. Si la comida mexicana fuera una religión, el taco sería su dios. La cosa más simple y a la vez más perfecta del mundo. Una tortilla de maíz que abraza lo que sea.

Hay de pastor, de suadero, de carnitas, de pescado… la lista es infinita. Comerse un buen taco en un puesto callejero, con su doble tortilla, su salsita, su cebolla y su cilantro, es de las cosas más felices que puedes hacer en México. El taco no es solo comida, es quiénes somos.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.