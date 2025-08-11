El icónico sabor a grosella de los raspados, paletas y dulces en México no proviene directamente de la fruta, sino que es una creación artificial desarrollada en 1938 por la empresa mexicana Deiman. La historia cuenta que Manuel Medina, uno de los fundadores y de los primeros ingenieros químicos de la UNAM, probó diferentes variedades de la baya de grosella en sus viajes por Europa. Al regresar, utilizó su conocimiento para crear un saborizante que “resumía” las mejores notas de todas ellas, dando origen al sabor dulce y ligeramente ácido que hoy es un pilar de la dulcería mexicana.

El Sabor Rojo que Nos Transporta a la Infancia

Cierra los ojos y piensa en un día caluroso de tu infancia. Es muy probable que en ese recuerdo aparezca un raspado, una paleta de hielo o un agua fresca de un color rojo intenso y un sabor inconfundible: grosella. Es un sabor tan arraigado en nuestra cultura, tan familiar, que rara vez nos detenemos a pensar en su origen. Damos por hecho que, como su nombre indica, viene de una fruta llamada grosella.

Pero aquí es donde la historia se pone interesante y, a la vez, fascinante. El sabor a grosella que amamos, ese que define a la dulcería popular mexicana, no es exactamente el sabor de la fruta. Es una invención, una genialidad de la ingeniería química mexicana que nació hace más de 80 años y que se convirtió en un fenómeno cultural.

La Verdadera Grosella: Una Baya Europea

Para entender la historia, primero hay que conocer a la verdadera protagonista. La grosella es una pequeña baya redonda, prima de los arándanos y las frambuesas, que crece principalmente en climas fríos de Europa, en países como Italia, Holanda, Bélgica e Inglaterra.

Existen varios tipos, cada uno con un perfil de sabor distinto:

Grosella Roja: Es la más común. Tiene un sabor agridulce y se usa mucho en repostería y para hacer mermeladas.

Grosella Negra (Casis): Es más ácida y tiene un sabor más intenso. Es la base del famoso licor de cassis y se usa en postres y conservas.

Grosella Blanca: Es más rara y costosa. Su sabor es ácido con notas herbales.

Como puedes ver, el sabor natural de la grosella es predominantemente ácido, muy diferente al sabor predominantemente dulce que conocemos en México. Entonces, ¿de dónde salió “nuestra” grosella?

Deiman: La Empresa Mexicana que “Inventó” un Sabor

La respuesta se encuentra en la historia de una empresa familiar mexicana llamada Deiman, pionera en la industria de saborizantes y colorantes alimenticios. Según José Medina Flores, actual director de la compañía y nieto de los fundadores, la historia del sabor a grosella es la historia misma de su familia.

Todo comenzó en 1938. Francisco Medina González, abuelo de José y uno de los primeros ingenieros químicos egresados de la UNAM, fundó una empresa de colorantes con el apoyo de una firma inglesa. En plena crisis económica y con la Segunda Guerra Mundial en el horizonte, en lugar de enfocarse en los colorantes para telas, como hacían todos, Francisco tuvo la visión de apostar por los colorantes para alimentos.

Mientras Francisco se encargaba de la parte técnica y comercial, su hermano, Manuel Medina, era el explorador de sabores. En uno de sus viajes a Holanda, Manuel probó por primera vez la grosella y quedó fascinado. Probó las diferentes variedades europeas y americanas, y a su regreso a México, tenía una misión: replicar y mejorar ese sabor.

Con los conocimientos de ingeniería química de la familia y el paladar refinado de Manuel, no se limitaron a copiar el sabor de una sola variedad. En palabras de su sobrino nieto, Manuel “hizo un resumen de grosellas”. Tomó las notas dulces de una, los toques ácidos de otra y creó un perfil de sabor completamente nuevo: un concentrado que capturaba la “esencia” de la grosella, pero adaptado al gusto mexicano.

Así nació el sabor artificial de grosella que hoy conocemos y amamos. Fue un éxito instantáneo y se convirtió en el producto estrella de Deiman, popularizándose en todo el país a través de paleterías, neverías y puestos de raspados.

Más Allá de la Grosella: Deiman y la Creación de Sabores

El éxito de la grosella fue solo el principio. Deiman se convirtió en un laboratorio de sabores que ha definido gran parte de la dulcería industrial en México. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el sabor a plátano de los chicles o el de sandía de los caramelos no sabe exactamente como la fruta real? Es muy probable que Deiman esté detrás de esas creaciones.

La empresa creció hasta tener un catálogo de más de 2,800 colorantes y saborizantes, pero la grosella siempre ha ocupado un lugar especial. Hace unos años, este sabor por sí solo representaba el 4% de los ingresos totales de la compañía, generando ventas de más de 10 millones de pesos en un solo año (2016).

Hoy, el sabor a grosella de Deiman está en todas partes: en jarabes, gelatinas, dulces, bebidas y hasta en productos inesperados como preservativos. Lo que comenzó como un experimento de un ingeniero químico viajero, se convirtió en un ícono del sabor mexicano.

¿Y los Beneficios de la Fruta Real?

Aunque el sabor que consumimos masivamente es artificial, no hay que olvidar que la grosella real es una fruta increíblemente saludable. Al ser parte de la familia de los frutos rojos, comparte muchos de sus beneficios:

Rica en Antioxidantes: Ayuda a proteger nuestras células del daño causado por los radicales libres.

Fuente de Vitaminas y Minerales: Es especialmente rica en vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico.

Antiinflamatoria: Sus compuestos ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo, especialmente en el tracto digestivo.

Efecto Diurético: Ayuda a eliminar líquidos y a mantener los riñones sanos.

¿Dónde encontrar grosella real en México?

Aunque no es una fruta común en nuestros mercados, sí es posible encontrarla. Suelen venderla en locales especializados de la Central de Abastos en la CDMX o en algunas tiendas gourmet y plataformas en línea durante su temporada.

Un Sabor con Sello “Hecho en México”

La historia del sabor a grosella en México es un fascinante ejemplo de ingenio, visión y adaptación cultural. Es la prueba de que un sabor no tiene que ser “natural” para convertirse en parte de nuestra identidad y de nuestros recuerdos más queridos.

@enfasiscomunica ¿ALGUNA VEZ TE HAS PREGUNTADO DE DONDE SON LAS PALETAS DE GROSELLA? En 1938, el proyecto se dió a conocer por el ingenio y las buenas relaciones de Francisco Medina González, uno de los primeros egresados de la carrera de Ingeniería Química en México. La confirmación llegó cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, apareció el nailon, nadie más necesitó colorante de telas. Deiman se volvió testigo del crecimiento de una industria. #grosella #paletas #calor ♬ sonido original – Énfasis Comunicaciones.

Así que la próxima vez que pidas un raspado de grosella, recuerda que no estás probando una simple fruta europea. Estás saboreando el legado de una familia de ingenieros mexicanos que, hace casi un siglo, decidió que podíamos crear nuestros propios sabores, tan únicos y vibrantes como nuestro país. Estás probando una invención 100% mexicana que se ha ganado, por derecho propio, un lugar en el corazón (y el paladar) de todos nosotros.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.