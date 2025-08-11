Chicharrosca: la rosca de reyes de chicharrón que desafía la tradición

Cada mes de enero, la escena gastronómica se inunda con el dulce aroma de la tradición de la Rosca de Reyes. Sin embargo, para aquellos que prefieren lo salado sobre lo dulce, desde el norte del país ha surgido una alternativa que es tanto un sacrilegio para los puristas como una genialidad para los aventureros: la Chicharrosca.

¿Qué es exactamente la chicharrosca?

Olvídate del pan con sabor a mantequilla, las frutas cristalizadas y la costra de azúcar. La Chicharrosca es la audaz propuesta de Carnes Ramos, una institución en Monterrey famosa por su legendario chicharrón. Esta rosca de reyes salada consiste en un kilo y medio de su producto estrella, el chicharrón de la Ramos, dispuesto artísticamente en forma de rosca.

Es crucial entender que este no es el chicharrón de piel de cerdo frita que se conoce en el centro del país. La receta secreta de Carnes Ramos utiliza papada de cerdo, que se fríe y prensa para lograr un bocado carnoso, jugoso y con el balance perfecto de grasa.

Una tradición reinventada al estilo norteño

La Chicharrosca no solo cambia el ingrediente principal, sino que adapta toda la experiencia al paladar y las costumbres del norte. Cada detalle está cuidadosamente pensado para una celebración diferente:

La decoración: Las coloridas frutas cristalizadas son reemplazadas por tiras de pimiento morrón , que aportan un toque de color y sabor.

Las coloridas frutas cristalizadas son reemplazadas por tiras de , que aportan un toque de color y sabor. Los acompañantes: El paquete incluye un kilo de tortillas de maíz, chiles toreados y cuatro salsas diferentes, todo lo necesario para armar unos tacos de rosca memorables.

El paquete incluye un kilo de tortillas de maíz, chiles toreados y cuatro salsas diferentes, todo lo necesario para armar unos tacos de rosca memorables. El “muñequito”: En lugar del niño Jesús, dentro del chicharrón se esconden dos pequeños cerditos . Y aquí viene el mejor giro: a quien le toca el cerdito no le tocan los tamales el Día de la Candelaria. La penitencia es mucho más norteña: ¡le toca patrocinar una carnita asada !

En lugar del niño Jesús, dentro del chicharrón se esconden dos pequeños . Y aquí viene el mejor giro: a quien le toca el cerdito no le tocan los tamales el Día de la Candelaria. La penitencia es mucho más norteña: ¡le toca patrocinar una ! El toque final: Para completar la celebración, la caja incluye una corona de rey mago.

¿Dónde, cuándo y por cuánto? la guía para conseguirla

Si ya se te hizo agua la boca, hay algunos datos clave que debes conocer. La dónde comprar la Chicharrosca es la pregunta del millón, y la respuesta es que su disponibilidad es exclusiva de las sucursales de Carnes Ramos en la zona metropolitana de Monterrey y a través de algunas plataformas de delivery en esa área.

Esta delicia es de temporada, estando a la venta únicamente durante los primeros días de enero, generalmente del 2 al 8. El Chicharrosca de Reyes precio ronda los 540 pesos y rinde perfectamente para un grupo de 8 a 10 personas. Una opción que, sin duda, se ha convertido en un nuevo y delicioso ritual para empezar el año.