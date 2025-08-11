Generción FIFA, los cachorros de la Semar que cuidar el Mundial de Futbol

La Secretaría de Marina (SEMAR) presentó a la Generación FIFA, una camada de cachorros que es entrenada para que durante la Copa Mundial de Futbol a celebrarse en junio de 2026 pueda detectar explosivos en puertos marítimos y aeropuertos del país.

Con gran #OrgulloNaval, presentamos a la #GeneraciónFIFA: una camada de cachorritos especial que se encuentra en entrenamiento para apoyar a la seguridad del Aeropuerto durante el #Mundial2026 publicó la dependencia en su cuenta de X.

Evaluación de cada cachorro

Agregó que cada uno de los cachorros está siendo evaluado en zootecnia para descubrir su función y aptitud, con la promesa de proteger y cuidar este gran evento deportivo que une a millones de personas.

La Generación FIFA está compuesta por cinco camadas de cachorros Pastor Belga Malinois, que desde su nacimiento empezaron a recibir distintas etapas de adiestramiento y que consisten en introducirlos a diferentes escenarios, olores, ruidos y texturas para despertar sus instintos y hacer que se acostumbren a los ambientes en los que estarán durante sus labores de apoyo detección de explosivos en el Mundial.

En los próximos meses, los perros pasarán por evaluaciones finales que definirán sus labores.

Definirán sus tareas

A algunos se les asignarían tareas de patrullaje, a otros la detección especializada y unos más, funciones de acompañamiento emocional en zonas de alto tránsito.

La Semar puntuaslizó que estos cachorros representan no sólo una estrategia de seguridad, sino también una invitación para acercar a la ciudadanía a las labores de las Fuerzas Armadas desde una perspectiva empática y colaborativa.

La Copa del Mundo