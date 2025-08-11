Generción FIFA, los cachorros de la Semar que cuidar el Mundial de Futbol

Humberto Gomez
Generación FIFA

La Secretaría de Marina (SEMAR) presentó a la Generación FIFA, una camada de  cachorros que es entrenada para que durante la Copa Mundial de Futbol a celebrarse en  junio de 2026 pueda detectar explosivos en puertos marítimos y aeropuertos del país.

Con gran #OrgulloNaval, presentamos a la #GeneraciónFIFA: una camada de cachorritos especial que se encuentra en entrenamiento para apoyar a la seguridad del Aeropuerto durante el #Mundial2026 publicó la dependencia en su cuenta de X.

Evaluación de cada cachorro

Agregó que cada uno de los cachorros está siendo evaluado en zootecnia para descubrir su función y aptitud, con la promesa de proteger y cuidar este gran evento deportivo que une a millones de personas.

México prepara cachorros para detectar explosivos en Mundial 2026
Velearán por la seguridad de millones de personas

La Generación FIFA está compuesta por cinco camadas de cachorros Pastor Belga Malinois,    que desde su nacimiento empezaron a recibir distintas etapas de adiestramiento y que consisten en introducirlos a diferentes escenarios, olores, ruidos y texturas para despertar sus instintos y hacer que se acostumbren a los ambientes en los que estarán durante sus labores de apoyo detección de explosivos en el Mundial.

En los próximos meses, los perros pasarán por evaluaciones finales que definirán sus labores.

Definirán sus tareas

A algunos se les asignarían tareas de patrullaje,  a otros la detección especializada y unos  más, funciones de acompañamiento  emocional en zonas de alto tránsito.

La Semar puntuaslizó que estos cachorros representan no sólo una estrategia de seguridad, sino también una invitación para acercar a la ciudadanía a las labores de las Fuerzas Armadas desde una perspectiva empática y colaborativa.

La Copa del Mundo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está programada para iniciar el 11 de junio de 2026 y culminar el 19 de julio de 2026.

Este torneo marcará un hito en la historia del fútbol al ser el primero en contar con la participación de 48 selecciones nacionales, ampliando el formato tradicional de 32 equipos.

La fase inicial del torneo incluirá una etapa de grupos más extensa, permitiendo una mayor representación de países de todos los continentes.

Que ruede el balón

El partido inaugural se celebrará en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, convirtiéndose en el primer estadio en albergar tres inauguraciones de Copas Mundiales (1970, 1986 y 2026).

El desarrollo del torneo se llevará a cabo en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, siendo la primera vez que una Copa Mundial se organiza en conjunto por tres naciones.

A lo largo de cinco semanas, se disputarán un total de 104 partidos, distribuidos entre 16 ciudades sede.

Las etapas eliminatorias comenzarán después de la fase de grupos, culminando con la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Esta edición también incluirá cambios significativos en el calendario y formato, con el objetivo de ofrecer una competencia más inclusiva y dinámica a nivel global.

