Instagram lanza repost, mapas y pestaña de amigos: Guía

Instagram ha lanzado oficialmente tres nuevas y potentes herramientas para mejorar la interacción. La más importante es el botón de Repost, que permite compartir publicaciones y Reels públicos directamente en tu feed, dando siempre crédito al creador original. También se estrena el Instagram Map, un mapa interactivo para ver dónde están tus amigos (si ellos lo permiten) y descubrir contenido geolocalizado. Finalmente, la pestaña “Amigos” en Reels te mostrará el contenido con el que tus contactos han interactuado. Estas funciones se están desplegando gradualmente en todo el mundo.

La Revolución Social de Instagram: Repostear, Mapear y Conectar como Nunca Antes

Justo cuando pensabas que Instagram ya no tenía nada nuevo que inventar, ¡pum! Acaban de soltar un paquete de tres novedades que van a cambiar cómo usamos la app. Agárrate, porque llega el tan pedido botón de Repost, un mapa interactivo para chismear dónde andan tus amigos y una nueva pestaña de “Amigos” en Reels.

Estas no son simples actualizaciones estéticas. Son herramientas que atacan directamente algunas de las mayores demandas de los usuarios y que buscan devolverle a Instagram su esencia más social. ¿Se acabaron las capturas de pantalla para compartir un post? ¿Podremos ver qué hacen nuestros amigos en un mapa en tiempo real? Aquí te explicamos, paso a paso, cómo funcionan estas novedades y qué significan para tu experiencia en la plataforma.

1. El Botón de Repost: La Función que Llevábamos Años Pidiendo

¡Por fin! Después de años de estar pidiéndolo y de usar apps raras o de tomar capturas de pantalla para compartir posts, Instagram por fin nos hizo caso y puso un botón de Repost.

¿Y cómo jala?

Es súper fácil. Ahora vas a poder compartir las publicaciones o Reels de otros directamente en tu feed.

Encuentra el contenido: Debajo de cualquier publicación pública, junto a los botones de “Me gusta”, “Comentar” y “Enviar”, verás un nuevo ícono de Repost (generalmente dos flechas formando un ciclo). Tócalo: Al presionarlo, tendrás la opción de añadir una nota personal, una especie de “burbuja de pensamiento” que aparecerá sobre el contenido original. Comparte: Presiona “Guardar” y ¡listo! La publicación aparecerá en el feed de tus seguidores

¿Dónde se ve el contenido reposteado?

En el feed de tus seguidores: Ellos verán la publicación original, con tu nota personal si la añadiste.

En tu perfil: Se creará una nueva pestaña exclusiva para tus Reposts , manteniendo tu feed principal (la cuadrícula) limpio y curado solo con tu contenido original.

Implicaciones para Creadores y Usuarios:

Crédito siempre al original: Cada repost muestra claramente el nombre del autor original y un enlace a su perfil. Esto es una noticia fantástica para los creadores, ya que su contenido puede alcanzar nuevas audiencias de forma orgánica. ¡Se acabó el robo de contenido sin crédito!

Viralización más fácil: Compartir un Reel viral o un meme ahora es mucho más fácil y directo, lo que potenciará la circulación de contenido dentro de la plataforma.

2. Instagram Map: Descubre el Mundo a través de los Ojos de tus Amigos

Esta es quizás la función más innovadora (y potencialmente controvertida). un mapa interactivo que te deja explorar el mundo de una forma diferente.

Chismear la ubicación: Si quieres, puedes activar una función para compartir tu ubicación con tus amigos. Pero ojo, esto es 100% opcional y viene desactivado de fábrica.

100% opcional y viene desactivado de fábrica. Ver dónde andan tus cuates: Si tus amigos también lo activan, podrás ver en el mapa por dónde andan.

Descubrir lugares: Lo más chido es que el mapa te mostrará los posts, Reels y Stories que tus amigos han subido en lugares específicos. Es como una guía turística hecha por tu propia gente para encontrar ese cafecito del que todos hablan.

La Privacidad es la Clave:

Instagram sabe que esta función puede generar preocupaciones sobre la privacidad, por lo que ha incluido múltiples controles:

Control total: Tú decides si quieres compartir tu ubicación y con quién. Puedes elegir entre “Todos tus amigos”, una “Lista de mejores amigos” o “Nadie”.

Controles Parentales: Si un menor de edad activa la función, sus padres o tutores recibirán una notificación y podrán ver con quién comparte su ubicación e incluso desactivarla si lo consideran necesario.

3. La Pestaña “Amigos” en Reels: Lo que tus Amigos Están Viendo

¿Cansado de que el algoritmo de Reels solo te muestre contenido de extraños? Instagram ha creado una nueva pestaña para devolverle el toque personal a su formato de video corto.

¿Qué es y cómo funciona?

Dentro de la sección de Reels, ahora verás dos pestañas en la parte superior: “Para ti” (el feed algorítmico de siempre) y la nueva “Amigos”.

Al seleccionar “Amigos”, tu feed se transformará para mostrarte exclusivamente:

Reels creados por tus amigos.

Reels a los que tus amigos le han dado “Me gusta”.

Reels que tus amigos han comentado.

Reels que tus amigos han reposteado.

Es una forma mucho más íntima de descubrir contenido, basada en los gustos de la gente que conoces y en la que confías.

Control sobre tu Actividad:

Si no quieres que tus amigos vean los Reels con los que interactúas, puedes ir a la configuración de privacidad y desactivar la opción para que tu actividad no aparezca en la pestaña “Amigos” de los demás.

Instagram Vuelve a sus Raíces Sociales

Con estas tres novedades, se nota que Instagram quiere que volvamos a conectar con nuestros amigos. Después de tanto tiempo intentando parecerse a TikTok, parece que por fin se acordaron de que son una red social. El botón de Repost nos hace más fácil compartir, que es la base de todo esto.

Para los que crean contenido, son buenas noticias porque su trabajo se puede hacer más viral. Y para nosotros, los usuarios de a pie, nos da más control y hace que la experiencia sea más personal.

Estas funciones van a ir llegando poco a poco, así que si todavía no las tienes, nomás asegúrate de tener la app actualizada y ten paciencia. El futuro de Instagram se ve mucho más social. ¡Ya era hora!

