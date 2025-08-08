Países que han prohibido X, Facebook y TikTok: La censura digital

Varias naciones han implementado prohibiciones totales o parciales sobre plataformas de redes sociales. X (el antiguo Twitter) está bloqueado en lugares como China, Irán, Corea del Norte y Rusia. A Facebook le pasa lo mismo en esos países y en otros como Myanmar. Y TikTok tiene la puerta cerrada en un montón de lados, como India, Afganistán y Nepal. ¿Las excusas de los gobiernos? Van desde la “seguridad nacional” y la lucha contra las “noticias falsas” hasta controlar protestas y proteger la “moral”.

La Guerra contra las Redes Sociales: ¿Quién les Tiene Miedo?

Las redes sociales son la plaza del pueblo de nuestro tiempo. Es donde nos enteramos del chisme, discutimos, nos organizamos y decimos lo que pensamos. Apps como X, Facebook y TikTok no son solo para perder el tiempo; han demostrado que pueden tumbar gobiernos, levantar movimientos y darle voz a gente que antes no la tenía.

Pero ese poder asusta. Y a muchos gobiernos no les gusta. Cada vez hay más países donde el acceso a estas plataformas está bloqueado o de plano prohibido. Lo que para nosotros es una herramienta para ser libres, para ellos es una amenaza a su poder. Este es un viaje por el mapa de la censura en internet, para ver quiénes le han puesto un candado a las redes y por qué.

X (antes Twitter): La Plataforma de la “Libertad de Expresión” Bajo Asedio

Desde que Elon Musk compró Twitter y le puso X, su rollo ha sido la “libertad de expresión” a tope. Pero esa idea se da de topes con los gobiernos a los que no les gusta que la gente hable de más.

En China , lo prohibieron desde 2009. Allá tienen sus propias redes, como Weibo, bien controladitas por el gobierno

En Irán , lo tumbaron también en 2009, durante unas protestas masivas.

En Corea del Norte , ni de chiste. Ahí internet es para unos pocos elegidos.

Rusia lo bloqueó cuando invadió Ucrania, para que nadie compartiera “noticias falsas” sobre la guerra.

Pakistán le puso un alto durante unas elecciones, para que no se hablara de fraude.

En Myanmar , los militares lo bloquearon para callar a la gente después del golpe de estado.

Otros: Países como Turkmenistán, Brasil (con bloqueos temporales ordenados por la justicia) y Venezuela también han implementado restricciones.

La excusa casi siempre es la misma: “combatir la desinformación”. Pero para los que defienden los derechos humanos, es pura censura para callar a los que no piensan como ellos.

TikTok: La App que Todos Ven como una Amenaza

Ninguna app ha estado tan en la mira como TikTok. La acusan de ser una espía del gobierno chino y de freírle el cerebro a los jóvenes.

Países donde TikTok está prohibido:

India: En 2020, en medio de tensiones fronterizas con China, India prohibió TikTok y docenas de otras aplicaciones chinas, citando “razones de seguridad nacional”. Fue uno de los golpes más duros para la plataforma, que perdió a uno de sus mercados más grandes.

Afganistán: El régimen talibán prohibió la aplicación por considerar que “engañaba a la juventud” y promovía contenido inmoral.

Senegal: El gobierno bloqueó el acceso durante un periodo de protestas, acusando a la plataforma de ser utilizada para difundir mensajes que amenazaban la estabilidad del país.

Somalia: Prohibida por “difundir contenidos horribles y desinformación”.

Kirguistán y Nepal: Ambos países han prohibido la app con argumentos similares, alegando que afecta negativamente “la salud y el desarrollo de los niños” y transgrede la “armonía social.

Y, por supuesto, está el caso de Estados Unidos, donde se aprobó una ley que obliga a ByteDance a vender TikTok a una empresa estadounidense si no quiere ser prohibida en todo el país, una batalla legal que sigue en curso y que podría sentar un precedente global.

Facebook: El Gigante que También Conoce la Censura

Siendo la red social más grande del mundo, Facebook (y por extensión, el ecosistema de Meta que incluye a Instagram y WhatsApp) también ha sido un objetivo principal para los gobiernos que buscan controlar la información.

Países donde Facebook está prohibido:

China, Irán, Corea del Norte, Myanmar y Rusia lideran la lista, compartiendo en gran medida las mismas razones que para el bloqueo de X.

Uganda: El gobierno bloqueó Facebook en 2021 antes de unas elecciones presidenciales, acusando a la plataforma de “arrogancia” y de interferir en la política del país.

El Dilema: ¿Protección o Control?

Las razones que esgrimen los gobiernos para justificar estas prohibiciones son variadas y, a menudo, controvertidas.

Inestabilidad Política: Es la causa más común. Durante protestas masivas, elecciones reñidas o conflictos militares, bloquear las redes sociales se ha convertido en la primera herramienta de los gobiernos autoritarios para desorganizar a la oposición y controlar la narrativa.

Seguridad Nacional: Argumento frecuentemente utilizado contra TikTok, basado en el temor de que los datos de los usuarios puedan ser accesibles para el gobierno chino.

TikTok, basado en el temor de que los datos de los usuarios puedan ser accesibles para el gobierno chino. Lucha contra la Desinformación: Si bien es un problema real, este argumento es a menudo utilizado como una excusa para silenciar el periodismo independiente y las voces críticas.

Protección de la Moral y la Juventud: Países con gobiernos conservadores o religiosos a menudo prohíben las plataformas por considerar que su contenido es “inmoral” o perjudicial para los valores tradicionales.

La Creciente Fragmentación de Internet

La prohibición de X, Facebook y TikTok en un número cada vez mayor de países es un síntoma de un fenómeno más grande y preocupante: la fragmentación de internet. La idea de un internet global y abierto, donde la información fluye libremente a través de las fronteras, está siendo reemplazada por un mosaico de “splinternets”, redes nacionales controladas y censuradas por los gobiernos locales.

Esta tendencia no solo limita la libertad de expresión y el acceso a la información de millones de personas, sino que también crea burbujas informativas que pueden ser fácilmente manipuladas.

La batalla por un internet libre está lejos de terminar. Mientras que para nosotros deslizar el dedo por TikTok o leer un tuit en X es un acto cotidiano, para millones de personas en todo el mundo, es un acto de desafío, un pequeño gesto de libertad en un mundo digital cada vez más vigilado y restringido.

