El polémico debut de Lil Tay en la “plataforma azul”: récord millonario y acusaciones graves

El controvertido debut de Lil Tay en la plataforma azul ha sacudido las redes sociales. La influencer, famosa desde los 9 años, lanzó su cuenta al cumplir los 18 años. Su estreno no solo fue un éxito financiero, sino que desató un debate inmediato sobre la ética y la legalidad de su nuevo contenido.

Un récord millonario: las ganancias de la plataforma azul de Lil Tay

El impacto financiero fue monumental. En menos de 24 horas, Lil Tay compartió una captura de pantalla que desglosaba sus ganancias, estableciendo un nuevo récord en la plataforma para un creador debutante. Las cifras son asombrosas:

Suscripciones: $511,000 USD

$511,000 USD Mensajes personalizados: $490,000 USD

$490,000 USD Propinas: $26,000 USD

El lanzamiento demostró el interés que su figura todavía genera. Su cuenta en la plataforma azul superó el millón de dólares en su primer día. Esto lo posiciona como uno de los debuts más lucrativos en la historia del sitio.

La sombra de la ilegalidad: ¿grabó el contenido siendo menor de edad?

Sin embargo, una grave polémica eclipsó rápidamente su éxito financiero. Usuarios en redes sociales la acusaron de grabar el material explícito antes de cumplir los 18 años. Esta acción constituiría un delito. Comentarios como “La conocen desde los 9 años y apenas cumple 18 le tiran dinero” o “Son unos enfermos” inundaron las publicaciones relacionadas.

En su defensa, Lil Tay negó rotundamente las acusaciones. Afirmó que produjo todo el material el mismo día de su cumpleaños. Además, citó a otras celebridades como su inspiración: “Me inspiré en Sydney Sweeney y Sabrina Carpenter. Si crees que ellas no pueden ser mis referentes, revisa tu misoginia”, declaró. Medios como Rolling Stone han analizado esta tendencia de celebridades en plataformas de contenido.

Un pasado turbulento: explotación y una muerte fingida

Para entender la controversia actual, es clave recordar el polémico pasado de Lil Tay. Ella se hizo viral en 2017 con videos donde, con solo 9 años, presumía de fajos de billetes y autos de lujo. Posteriormente, trascendió que su madre, una agente inmobiliaria, utilizaba las propiedades que vendía como escenario. Muchos consideraron esto un claro caso de explotación infantil.

La polémica no terminó ahí. En 2023, una publicación en su Instagram anunció su supuesta muerte. Medios de todo el mundo replicaron la noticia. Sin embargo, un día después, la propia Lil Tay la desmintió y alegó un hackeo. Muchos interpretaron el incidente como un intento desesperado por recaptar la atención mediática. Este acto parecía preparar el terreno para su regreso al cumplir la mayoría de edad.

El debut de Lil Tay en la plataforma azul es, para muchos, la culminación de una historia controvertida. Su caso evidencia una supuesta manipulación parental y un manejo de la fama que sigue generando un profundo debate.