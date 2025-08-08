¿Es malo comer sandía en la noche? Guía del supuesto mito

No es malo comer sandía en la noche. Contrario al mito popular, la idea de que causa indigestión o problemas estomacales es completamente falsa para la mayoría de las personas sanas. Expertos de instituciones como la UNAM han aclarado que, al estar compuesta por más del 90% de agua y ser baja en fibra, la sandía es en realidad una fruta de muy fácil digestión. Los problemas digestivos nocturnos suelen estar asociados a la ingesta excesiva de cualquier alimento, no a la sandía en particular.

El Mito Nocturno que Rodea a la Fruta del Verano

Llega el calor y con él, el antojo de algo dulce, jugoso y refrescante. Y pocas cosas cumplen esa misión tan bien como una buena rebanada de sandía. Es la fruta reina del verano, una explosión de sabor e hidratación. Solemos disfrutarla durante el día, como postre después de la comida o como una botana para mitigar el calor de la tarde. Pero en cuanto se mete el sol, aparece la duda que nos ha perseguido por generaciones: ¿de verdad es malo comer sandía en la noche?

Seguro te lo ha dicho tu abuela, tu mamá o tu tío el “experto”: “¡No comas sandía de noche que te va a caer pesado!”, “Te va a enfriar el estómago”, “Te vas a indigestar. Este mito está tan arraigado en nuestra cultura que muchas personas evitan esta deliciosa fruta después de que se oculta el sol.

Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿La sandía se convierte en veneno cuando oscurece? Es hora de desmentir de una vez por todas uno de los mitos más famosos de la comida.

La Ciencia lo Deja Claro: la Sandía es Súper Ligera

La idea de que la sandía es “pesada” por la noche carece de cualquier fundamento científico. De hecho, ocurre todo lo contrario. Un artículo publicado por la revista UNAM Global, en colaboración con el Museo Universum, lo deja muy claro: la sandía es un alimento de digestión muy sencilla.

¿Las razones? Su propia composición:

Es casi pura agua: Más del 90% de la sandía es agua. Es como tomarte un vaso de agua con sabor. Eso ayuda a que todo fluya bien en tu estómago.

Casi no tiene fibra: diferencia de otras frutas , la sandía es ligerita en fibra. Esto es bueno por la noche, porque no ralentiza tu digestión.

No tiene semillas que te comas: Así que menos trabajo para tu estómago.

En resumen: si eres una persona sana, una porción normal de sandía no te va a hacer ningún daño, no importa la hora. Como dice la nutrióloga Fernanda Alvarado, si algo te cae pesado, es porque te atas-caste, no por la sandía en sí.

El Otro Gran Mito: “¿La Fruta en la Noche Engorda?”

Y este mito no es solo con la sandía. Hay gente que le tiene pánico a comer cualquier fruta de noche. Que si “te sube el azúcar”, que si “engorda”… Falso.

Lo del azúcar: A ver, cualquier cosa que comas te va a subir un poco el azúcar. Pero no hay ninguna prueba de que en la noche sea peor. Tu cuerpo sabe qué hacer con los carbohidratos a cualquier hora.

Lo de engordar: Al contrario. La gente de la Clínica Universidad de Navarra dice que la fruta ayuda a prevenir la obesidad . ¿Por qué? Porque tiene pocas calorías y te llena un montón por el agua y la fibra que trae.

Lo Bueno de la Sandía (que te Estás Perdiendo por la Noche)

Y si evitas la sandía por la noche, te estás perdiendo de un montón de cosas buenas:

Te hidrata mientras duermes: Es una forma deliciosa de asegurarte que tu cuerpo tenga suficiente agua durante la noche. Es un antioxidante brutal: Tiene un montón de licopeno (lo que le da el color rojo), que es famoso por proteger tus células del daño. Un shot de colágeno para tu piel: La vitamina C que tiene ayuda a que tu cuerpo produzca colágeno, para que tu piel se vea chida. Ayuda a tus músculos: Tiene un aminoácido llamado citrulina que ayuda a que tus músculos se recuperen después de hacer ejercicio. ¡Perfecta para después del gym! 5. Potencial para Quemar Grasa: Algunos estudios sugieren que la arginina (derivada de la citrulina) puede ayudar a reducir el índice de masa corporal (IMC) y la masa grasa.

¿Hay Alguien que SÍ Debería Tener Precaución?

Aunque para la gran mayoría es segura, hay algunos casos en los que se debe consumir con moderación por la noche:

Personas con Diabetes: La sandía tiene un índice glucémico relativamente alto. Aunque su carga glucémica es baja (por el alto contenido de agua), las personas con diabetes deben controlar sus porciones y, preferiblemente, combinarla con una fuente de proteína o grasa (como un puñado de nueces o un poco de queso cottage) para ralentizar la absorción del azúcar.

Personas con Reflujo o Acidez: Para algunas personas muy sensibles, acostarse inmediatamente después de comer cualquier alimento, especialmente uno ácido como la sandía, podría causar molestias. Se recomienda cenar al menos dos horas antes de dormir.

Dale el Sí a la Sandía Nocturna

Así que, la próxima vez que alguien te advierta sobre los peligros de comer sandía de noche, puedes sonreír y compartirles la verdad. No, no es malo comer sandía en la noche. Es un mito sin base científica que nos ha privado innecesariamente de una de las frutas más deliciosas y saludables que existen.

Como con todo en la vida, la clave está en la moderación. Una o dos rebanadas de sandía son una cena o un postre nocturno perfecto: hidratante, nutritivo y ligero. Así que la próxima vez que te asalte el antojo, corta una rebanada, disfrútala sin culpa y duerme tranquilo, sabiendo que le has hecho un gran favor a tu cuerpo.

