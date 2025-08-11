Los mejores memes que dejó la visita de Marilyn Manson a México

La llegada de Marilyn Manson a México para su polémico concierto en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025 no solo generó debate, sino que también desató la maquinaria del ingenio mexicano: los memes. Antes de que el ícono del metal industrial subiera al escenario, las redes sociales ya lo habían convertido en el protagonista de un sinfín de imágenes virales que fusionan su estética oscura con la cultura potosina.

El humor ante la controversia

La visita del cantante estuvo precedida por protestas y una petición con más de 6,000 firmas para cancelar su show. Lejos de ignorar la situación, los internautas la usaron como material para sus creaciones. Un meme popular muestra al artista con una expresión de desconcierto y el texto: “Marilyn Manson viendo que unos mochos juntaron firmas para que no se presentara en SLP”.

Otro de los montajes más compartidos hizo una inesperada comparación con una figura de la televisión mexicana, el periodista Joaquín López-Dóriga. “Más se van a asustar las doñitas de SLP cuando vean que Marilyn Manson es López-Dóriga”, ironizaba la publicación, jugando con un supuesto parecido entre ambos.

La inteligencia artificial lleva los memes a otro nivel

La creatividad de los usuarios no tuvo límites gracias a la inteligencia artificial. Las redes se inundaron de imágenes que colocaban a Manson en situaciones surrealistas y típicamente mexicanas. En las escenas creadas, se puede ver al músico, con su inconfundible atuendo negro, en escenarios tan improbables como:

Recorriendo una feria desierta, rodeado de guirnaldas de papel picado.

Degustando tamales y arroz en una fonda tradicional.

Mordiendo un taco mientras sostiene una quesadilla.

Paseando tranquilamente en un carrusel de feria.

Estas imágenes, que contrastan su estética gótica con la cotidianidad de una feria popular, se convirtieron rápidamente en tendencia y dominaron las conversaciones en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook.

La llegada oficial que confirmó el show

Mientras los memes se viralizaban, la llegada de Marilyn Manson a México era confirmada por el propio gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. El mandatario publicó un video del arribo del cantante al Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, acabando con los rumores de una posible cancelación.

“¿Adivinen quién ya llegó a tierras potosinas? ¡Marilyn Manson! ¿. Se rumora que incluso visitó la Huasteca Potosina antes de su presentación.

La noche del domingo, el show se llevó a cabo ante una multitud en el Teatro del Pueblo. Sin embargo, para internet, la verdadera fiesta había comenzado mucho antes, demostrando una vez más que el humor mexicano es capaz de encontrar la comedia en cualquier situación, por más controvertida que sea.