El miedo que acechaba al padre de Wendy Guevara: “temía que la mataran”

Detrás del arrollador carisma y el éxito de Wendy Guevara, quien se coronó como la favorita del público en La Casa de los Famosos México, se esconde una profunda historia familiar de miedos, luchas y, finalmente, una inquebrantable aceptación. Su padre, Francisco Guevara, ha compartido con el corazón abierto los temores que lo consumían antes de que su hija se convirtiera en un fenómeno mediático, revelando una faceta íntima de la vida de la influencer.

Un padre atormentado por el miedo

La principal angustia de Francisco Guevara no era la fama ni las críticas, sino la seguridad de su hija. En una sincera confesión, admitió que su mayor miedo era que le arrebataran la vida. “La verdad, yo siempre andaba con temor de que la mataran o le hicieran daño”, expresó. Este sentimiento se intensificó durante la etapa en que Wendy ejerció la prostitución en sus primeros años en la Ciudad de México.

El terror de su padre se alimentaba de sus propias y duras experiencias. “Cuando yo era adicto y caía en la cárcel, veía que cuando llegaba una persona homosexual o transexual los trataban muy mal y los golpeaban”, recordó. Esa vivencia lo impulsaba a sacar a Wendy de los separos inmediatamente cada vez que era detenida, a pesar de que su esposa a veces sugería dejarla “para que aprendiera”. Era el instinto protector de un padre que conocía la crueldad de la calle y no quería que su hija la sufriera.

El complejo camino de la aceptación familiar

La historia de aceptación familiar de Wendy Guevara no fue un camino sencillo. El propio Francisco Guevara reconoce que la dinámica del hogar era complicada, describiéndola como una “familia disfuncional” marcada por sus adicciones al alcohol y las drogas. “Para mí fue muy difícil aceptar. En ese tiempo yo era alcohólico y muy machista”, confesó.

El punto de inflexión llegó a través de una profunda transformación personal. Gracias a un retiro espiritual, Francisco no solo confrontó sus adicciones, sino que también encontró la claridad para abrir su corazón. “Me encontré con Dios, hablé con él y me dijo que tenía que aceptar a mi hijo tal y como me lo prestó”, relató. A partir de ese momento, hace casi dos décadas, la relación se transformó en una de amistad y apoyo incondicional. Aunque admite que a veces aún se confunde y la llama por su nombre de nacimiento, “Carmelo”, el amor y el orgullo que siente por la chica trans que ha conquistado a México son evidentes.

Orgullo y apoyo incondicional

Hoy, el temor ha sido reemplazado por una inmensa alegría al ver el cariño que el público le profesa a su hija. “Ha sido una gran sorpresa todo el apoyo que le han dado”, comentó Francisco, quien considera que Wendy ya es una ganadora por todas las puertas que se le han abierto. La familia, ahora más unida, fue clave para que la influencer invirtiera su dinero y comprara su propia casa en León, Guanajuato, demostrando que detrás del fenómeno de Las Perdidas hay un sólido pilar de amor y respaldo familiar.