American Eagle y Sydney Sweeney: Guía de la controversia

La polémica que rodea a Sydney Sweeney se originó por una campaña publicitaria para la marca de ropa American Eagle. El escándalo tiene dos frentes: primero, acusaciones de sexualización excesiva por el enfoque de la cámara en su escote. Segundo, y más grave, la controversia por el eslogan “Sydney Sweeney Has Great Genes“ (Sydney Sweeney tiene buenos genes/jeans). Este juego de palabras fue interpretado por muchos como una glorificación de ideales raciales y supremacistas, especialmente en el tenso clima político de Estados Unidos. La situación se agravó cuando figuras políticas conservadoras, incluyendo a Donald Trump, la apoyaron, convirtiendo a la actriz en un símbolo involuntario del movimiento MAGA.

En el vertiginoso mundo de Hollywood, a veces una chispa es suficiente para encender un incendio. Y para Sydney Sweeney, una de las actrices más populares y omnipresentes del momento, esa chispa fue un simple anuncio de jeans. Lo que debía ser una campaña de moda más, se ha transformado en una agria y compleja polémica que la ha colocado, casi por accidente, en el epicentro del polarizado debate político estadounidense.

El escándalo no surgió de una declaración desafortunada o de un tuit polémico. Nació de un juego de palabras, de un enfoque de cámara y de un contexto social tan sensible que cualquier mensaje, por inofensivo que parezca, puede ser interpretado como una declaración de guerra. Esta es la crónica, paso a paso, de cómo la estrella de Cualquiera menos tú y Euphoria se convirtió en un símbolo involuntario del movimiento MAGA y en el blanco de una controversia que no para de crecer.

Todo comenzó con la nueva campaña de la marca de ropa American Eagle, protagonizada por Sydney Sweeney. La campaña, titulada “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, se basaba en un juego de palabras en inglés entre “genes” (genes) y “jeans” (pantalones vaqueros). La idea era simple y, en teoría, ingeniosa.

Sin embargo, la ejecución de la campaña abrió dos frentes de críticas que se retroalimentaron hasta crear una tormenta perfecta.

El primer problema surgió por la forma en que se filmaron los comerciales. En uno de los spots principales, mientras Sweeney habla a la cámara, el enfoque se centra descaradamente en su escote. La intención es tan evidente que la propia actriz lo verbaliza en el anuncio, pidiendo que la miren a la cara.

Para muchos, esto fue un ejemplo de sexualización gratuita y perezosa, utilizando el cuerpo de la actriz como el principal gancho publicitario en lugar de su talento o carisma. Aunque Sweeney ha hablado abiertamente sobre cómo ha lidiado con la objetivación en Hollywood, este anuncio fue visto por muchos como un paso atrás.

Pero el verdadero incendio comenzó con el eslogan. En el comercial, Sweeney explica que heredó sus ojos azules y su cabello rubio de sus ancestros, concluyendo con la frase: “Mis genes son azules” (un guiño al blue de los blue jeans). Inmediatamente después, un narrador masculino remata: “Sydney Sweeney tiene unos jeans estupendos” (great jeans).

En un contexto diferente, podría haber sido un juego de palabras inofensivo. Pero en el Estados Unidos de 2025, con un clima político extremadamente polarizado en torno a temas de raza e identidad, la frase “buenos genes” resonó de una manera muy diferente y peligrosa.

La frase fue interpretada por un amplio sector del público como una glorificación de un ideal racial ario, una afirmación velada de supremacía blanca. La discusión escaló rápidamente a temas tan graves como la eugenesia y el discurso de “pureza racial”. La polémica se vio avivada por el hecho de que el propio Donald Trump ha utilizado en discursos la idea de que los “malos genes” están relacionados con la criminalidad y otros problemas sociales.

Lo que podría haber sido una crisis de relaciones públicas para una marca de ropa, se convirtió en un asunto político de primer orden cuando figuras del ala más conservadora del Partido Republicano salieron en defensa de Sweeney.

El vicepresidente J.D. Vance apoyó públicamente a la actriz, calificando las críticas como una “distorsión de la izquierda política”. Pero el espaldarazo definitivo (y el más dañino para la imagen de Sweeney) vino del propio Donald Trump, quien la elogió en medio de la controversia.

Este apoyo no solicitado terminó de cimentar la imagen de Sydney Sweeney, en la mente de muchos, como una figura afín al movimiento MAGA. Esto se vio reforzado por polémicas pasadas, como una fiesta familiar en la que algunos de sus parientes usaron gorras de “Make America Great Again”, y por la confirmación de que la actriz está registrada como votante republicana.

Ante la creciente bola de nieve, American Eagle intentó controlar los daños. Retiraron los videos más polémicos de sus cuentas oficiales. Sin embargo, mantuvieron una de las enormes vallas publicitarias en Times Square, aquella en la que se ve a Sweeney tachando la palabra “genes” para sustituirla por “jeans”, un intento algo torpe de aclarar la intención.

En un comunicado emitido el 3 de agosto, la empresa insistió en que “la campaña solo se trataba sobre jeans” y que “cualquier otra interpretación es errónea”. Pero el daño ya estaba hecho.

La controversia ha tenido un efecto dominó. Pocos días después, la marca Dunkin’ fue criticada por un anuncio en el que el actor Gavin Casalegno atribuía su bronceado a “buenos genes”, demostrando lo sensible que se ha vuelto el tema.

En medio de todo este caos, Sydney Sweeney ha optado por el silencio. No ha hecho ninguna declaración pública sobre la polémica. Sin embargo, las consecuencias para su imagen ya son visibles. El 3 de agosto, durante el estreno de su nueva película, “Americana”, la actriz fue abucheada públicamente por un sector de los asistentes.

Sydney Sweeney was heckled over the American Eagle “jeans” ad when hitting up the premiere for her film “Americana” pic.twitter.com/VAcJ4Mgsbo

— TMZ (@TMZ) August 4, 2025