Más allá del corvette: los autos de barbie que existen en la vida real

El furor por la película de Barbie ha teñido el mundo de rosa, reavivando el sueño de vivir en su fantástico universo. Y una parte esencial de ese mundo son sus icónicos vehículos. Aunque el Chevrolet Corvette C1 que conduce Margot Robbie en la cinta parece un sueño inalcanzable, la fantasía de conducir uno de los autos de Barbie es más real de lo que imaginas. A lo largo de los años, varias marcas automotrices han colaborado con Mattel para crear ediciones especiales que cualquier persona, con la suerte y el presupuesto adecuados, podría tener en su garaje.

Ediciones oficiales: cuando el rosa se vuelve un objeto de colección

Lejos de ser simples autos pintados, estas son colaboraciones autorizadas por Mattel que capturan la esencia de la muñeca. Son vehículos de producción limitada que se han convertido en auténticas joyas para coleccionistas.

Maserati Grecale Barbie

La colaboración más reciente y lujosa es, sin duda, el Maserati Grecale Barbie. Se trata de una edición ultralimitada de solo dos unidades de la SUV de lujo italiana. Pintada en el rosa característico de Barbie, esta bestia de 530 caballos de fuerza con un motor V6 turbo tiene detalles únicos como el logo “B” en el pilar C y acentos en verde brillante. Una de las unidades fue subastada por 330,000 dólares, y parte de los fondos se destinaron al Barbie Dream Gap Project, una iniciativa que promueve la igualdad de oportunidades para las niñas.

Volkswagen Beetle Barbie

En 2006, Volkswagen se unió a la fiebre rosa con una edición muy especial fabricada en Puebla, México. Solo se produjeron 13 unidades del Volkswagen Beetle Barbie, con el color rosa exacto de la muñeca tanto en la carrocería como en el interior. En su momento, este coche de 115 caballos de fuerza se vendió al público, convirtiéndose hoy en una pieza de colección muy difícil de encontrar.

FIAT 500 Barbie

Para celebrar el 50 aniversario de la muñeca en 2009, FIAT creó una edición especial de su icónico “Cinquecento. Se fabricaron apenas 5 unidades del FIAT 500 Barbie, que no se vendieron de forma convencional, sino que fueron subastadas con fines benéficos, alcanzando precios de hasta 100,000 euros. Este modelo destacaba por detalles como piedras brillantes en los marcos de las puertas.

El garage histórico de barbie: más allá del rosa

La colección de autos de Barbie a lo largo de sus más de 60 años de historia es impresionante y demuestra un gusto impecable. Antes del famoso Corvette C1, la muñeca ya había “conducido” otras joyas automotrices que hoy son clásicos muy cotizados.

Entre sus primeras adquisiciones se encuentra un Austin Healey 3000 MkII de 1962, un deportivo británico que fue un éxito en su época. También ha sido dueña de un elegante Ferrari 328 GTS y hasta de un potente Porsche 911 Cabriolet, demostrando que su pasión por los autos va más allá de un solo color y se extiende a los grandes íconos de la historia automotriz.