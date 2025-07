Qrotaxi, Mauricio Kuri entrega los 300 primeros vehículos

El gobernador Mauricio Kuri González hizo entrega de 300 vehículos correspondientes a la primera etapa de Qrotaxi a los beneficiarios que participaron en la convocatoria que se emitió en mayo pasado.

Desde el Querétaro Centro de Congresos, el mandatario felicitó a las y los conductores que dieron este primer paso que les permitió contar con las mejores condiciones para renovar sus unidades, para que se animaran a emprender y crecer, para que sus familias se sientan orgullosas y para que salgan a las calles a brindar un mejor servicio.

“Yo siempre he pensado que lo que más vale en nuestra vida, el valor más grande que tenemos en nuestra vida, es el tiempo. ¿Cómo le hago para darle más tiempo a la gente? Eso es con la conectividad, y la conectividad es movilidad. Yo me metí a la política, no estoy nada arrepentido de haberme metido a la política, porque creo que hemos demostrado que las cosas se pueden hacer bien”, apuntó.

Kuri González les reiteró que con su gobierno, las y los taxistas queretanos se seguirán moviendo para crecer.

Afirmó que este mismo año se cumplirá con la meta de poner mil Qrotaxis en circulación y se pondrán en marcha más acciones para fortalecer su servicio, como el nuevo taxímetro digital, la app Qrotaxi o la distribución de mil botones de demanda en hoteles, restaurantes, bares, plazas, hospitales y oficinas públicas.

El titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, recordó a su vez que la convocatoria se abrió el 23 de mayo; ese mismo día se asignaron las 700 concesiones y están en proceso de evaluación.

En tanto, de las 300 concesiones por renovación de vehículo, 100 se encuentran aún disponibles.

Detalló que de las mil concesiones se tienen aprobadas 400; este 8 de julio se entregaron las primeras 300, a principios del próximo mes se entregarán 300 más, y en septiembre se llegará a las mil contempladas en el programa.

Cuanalo Santos indicó que entre los beneficios de Qrotaxi resalta el contar con un vehículo nuevo, balizado y equipado, con “cero enganche”; 30 mil pesos de apoyo que serán aplicados en el último pago; primera mensualidad cubierta; seguro por un año y título de concesión.

Además dijo confiar en el compromiso y profesionalismo de las y los conductores para ofrecer un servicio excepcional en beneficio de la población queretana.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, resaltó que con estos nuevos automóviles se da un paso a un servicio más seguro, de más oportunidades, orden y calidad.