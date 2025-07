Pase Turístico CDMX: La guía definitiva para circular sin multas

El Pase Turístico CDMX es un permiso digital y totalmente gratuito que te permite circular con tu vehículo de placas foráneas por la Ciudad de México y el Estado de México sin preocuparte por las restricciones del programa “Hoy No Circula”. Puedes tramitarlo en línea para una vigencia de 7 o 14 días consecutivos (una vez por semestre cada opción) o un pase especial de 3 días para puentes largos. El trámite se realiza en el portal oficial del Pase Turístico y requiere tu cuenta Llave CDMX, la tarjeta de circulación de tu auto y un correo electrónico.

El Dolor de Cabeza de Todo Viajero: ¿Puedo Usar mi Auto en la CDMX?

Estás planeando ese viaje tan esperado a la Ciudad de México. Ya tienes la ruta, las maletas casi listas y una lista de lugares increíbles por visitar. Pero entonces, una duda te asalta y amenaza con complicarlo todo: el programa “Hoy No Circula“. ¿Aplica para mi coche si tiene placas de otro estado? ¿Me van a multar? ¿Cómo funciona?

Si te suena familiar, no estás solo. Esta es una de las preguntas más frecuentes para quienes visitan la capital en su propio vehículo. Y la respuesta es sí, el programa aplica para la mayoría de los autos foráneos, y no respetarlo puede terminar en una multa considerable y un mal rato con las autoridades.

Afortunadamente, existe una solución diseñada específicamente para ti, el turista. Se llama Pase Turístico CDMX, y es tu llave para explorar la metrópoli con total libertad. Aquí te explicamos absolutamente todo lo que necesitas saber para tramitarlo y viajar sin estrés.

¿Qué es Exactamente el Pase Turístico CDMX y Quién Puede Pedirlo?

Piénsalo como un permiso especial de “vía libre”. Es un documento oficial y gratuito expedido por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA) que exenta a tu vehículo de las limitaciones del “Hoy No Circula”. En pocas palabras, con este pase, tu auto puede circular todos los días, sin importar el color del engomado o la terminación de la placa.

Ahora, aquí viene la parte más importante: no todos los autos foráneos califican. Este pase está diseñado exclusivamente para vehículos de estados que NO pertenecen a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Tu auto SÍ CALIFICA para el Pase Turístico si tus placas son de:

Jalisco, Nuevo León, Yucatán, Veracruz, Baja California , etc. (cualquier estado fuera de la Megalópolis).

El extranjero (con su permiso de importación correspondiente).

Tu auto NO CALIFICA si tus placas son de:

Si tu auto pertenece a uno de estos estados, lo que debes hacer es cumplir con la verificación vehicular voluntaria en la CDMX para obtener un holograma que te permita circular según las normas locales.

Las Reglas del Juego: Vigencia y Limitaciones del Pase

El Pase Turístico te ofrece flexibilidad, pero con ciertas reglas claras. Puedes solicitarlo de las siguientes maneras:

Pase por 14 días: Te da dos semanas consecutivas de circulación libre. Puedes solicitarlo una vez por semestre .

Pase por 7 días: Te da una semana consecutiva. También puedes solicitarlo una vez por semestre .

Puedes combinarlo, por ejemplo, usando tu pase de 7 días en tus vacaciones de Semana Santa y tu pase de 14 días en verano.

Pase por 3 días: Este es un pase especial que solo se habilita para los puentes largos oficiales . La Dirección General de Calidad del Aire autoriza su expedición únicamente para esas fechas específicas.

¡Ojo! Una advertencia crucial: El Pase Turístico NO tiene validez durante los días de Contingencia Ambiental. Si las autoridades activan la Fase I o II de contingencia, tu pase se suspende y deberás acatar las restricciones anunciadas para todos los vehículos, sin excepción.

¿Mi Auto Califica? Requisitos Clave que Debes Cumplir

El trámite es sencillo, pero antes de empezar, asegúrate de tener todo en orden. Tu vehículo debe cumplir con estas condiciones:

Modelo del Auto: Debe ser del año 2009 en adelante . Los vehículos más antiguos no son elegibles. Tipo de Vehículo: Aplica únicamente para autos de uso particular . No es válido para vehículos de carga o de transporte de personas con fines comerciales. Tarjeta de Circulación: Debes tener la tarjeta de circulación de tu vehículo a la mano y vigente . Los datos (placa, modelo, NIV) deben coincidir exactamente. Correo Electrónico: Necesitarás una dirección de correo electrónico personal y funcional, ya que ahí recibirás notificaciones y el enlace para descargar tu pase. Para Autos Extranjeros: Si tu auto tiene placas de otro país, deberás tener el permiso de importación temporal vigente.

Guía Paso a Paso: Cómo Tramitar tu Pase Turístico CDMX en Línea

¿Listo para el trámite? El proceso es 100% digital. Sigue estos pasos y tendrás tu pase en minutos:

Ingresa al Portal Oficial: La única página web autorizada es: https://www.paseturistico.cdmx.gob.mx . Desconfía de cualquier otro sitio que te pida dinero o datos sospechosos. Regístrate o Inicia Sesión con tu “Llave CDMX”: Para realizar el trámite, necesitas una cuenta Llave CDMX. Si ya la tienes , solo inicia sesión

Si no la tienes , es muy fácil y útil crearla. Ve a https://llave.cdmx.gob.mx/ y regístrate. La Llave CDMX te servirá para muchísimos otros trámites en la ciudad, como licencias y actas, así que es una herramienta valiosa. Registra tu Vehículo: Una vez dentro del portal del Pase Turístico, deberás registrar tu auto. Te pedirá los datos exactos que vienen en tu tarjeta de circulación. Es muy importante que los captures sin errores. Puedes registrar hasta 3 vehículos diferentes en tu cuenta. Genera tu Pase: Con tu auto ya registrado, selecciona la opción para generar el pase. Elige la vigencia que necesitas (7 o 14 días) y la fecha de inicio. El sistema te mostrará un calendario para que selecciones el periodo. Descarga e Imprime: Una vez que el sistema valide tu información, generará dos documentos en PDF: uno con el pase y otro con las condiciones de uso. Descárgalos e imprímelos . ¡Llévalo Contigo! Este es el paso final y más importante. Debes colocar el pase impreso en un lugar visible dentro de tu auto (como el tablero o el parabrisas) y llevar el segundo documento en tu guantera. Si una autoridad de tránsito te detiene, este será tu comprobante oficial.

Con esta guía, ya estás más que listo para disfrutar de la Ciudad de México sin que el tráfico o las regulaciones arruinen tu viaje. ¡Tramita tu pase turístico cdmx y dedícate a explorar todo lo que la capital tiene para ofrecer

