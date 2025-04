Vacaciones de Semana Santa 2025 terminan el 28 de abril

Las vacaciones de Semana Santa 2025 en México serán distintas para estudiantes y trabajadores, dependiendo de las disposiciones del calendario escolar de la SEP y de lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Mientras algunos gozarán de un descanso prolongado, otros deberán atenerse a las reglas de sus instituciones o centros laborales.

Calendario oficial de la SEP para Semana Santa 2025

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha definido que las vacaciones escolares de Semana Santa 2025 se llevarán a cabo del lunes 14 al viernes 25 de abril. Esto aplica para estudiantes y personal docente de nivel preescolar, primaria y secundaria. El regreso a clases está previsto para el lunes 28 de abril. En el caso de Bachilleres, el periodo vacacional también será del 14 al 25 de abril. Otras instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) suspenderán actividades del 17 al 25 de abril, mientras que la UNAM lo hará del 14 al 18 de abril.

¿Qué pasa con los trabajadores durante Semana Santa?

A diferencia del calendario escolar, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla el Jueves y Viernes Santo (17 y 18 de abril de 2025) como días de descanso obligatorio. Esto significa que las empresas no están legalmente obligadas a otorgar estos días como asueto ni a pagar doble en caso de que se laboren. Sin embargo, muchas empresas privadas, universidades y bancos acostumbran a dar descanso a sus empleados durante estos días como parte de sus políticas internas, aunque no sea una exigencia legal. En estos casos, los días de asueto se consideran feriados no oficiales, por lo que dependen de cada empleador.

Recomendaciones para estudiantes y trabajadores

Estudiantes : Deben prepararse para regresar a clases el lunes 28 de abril de 2025.

Trabajadores: Es importante consultar con el área de Recursos Humanos o revisar el contrato laboral para conocer si tendrán algún día de descanso durante la Semana Santa.

Cabe recordar que, al no tratarse de feriados obligatorios, los trabajadores que laboren en esos días no recibirán ningún pago adicional, salvo que así lo indique su convenio laboral.

Conclusión sobre vacaciones de Semana Santa 2025

Las vacaciones de Semana Santa 2025 representan un periodo de descanso significativo para la comunidad educativa, con fechas bien definidas por la SEP. En cambio, los trabajadores mexicanos deberán apegarse a las decisiones internas de cada empresa, ya que la LFT no contempla estos días como descanso obligatorio. Es crucial estar informado para evitar confusiones y planificar el tiempo de forma adecuada, tanto en el ámbito escolar como en el laboral.

