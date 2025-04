Instagram elimina la función de notas en publicaciones y reels

Instagram continúa ajustando su plataforma y ha eliminado la función de notas en publicaciones y Reels. Esta opción, que permitía agregar comentarios cortos en la parte inferior de los posts, desapareció por completo desde el 3 de abril de 2025.

Instagram is getting rid of Notes on posts and reels. pic.twitter.com/9HCgdN8JSI

— Pop Base (@PopBase) April 3, 2025