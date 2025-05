La Resurrección de Cristo: la secuela de La Pasión de Cristo

Tras años de espera, finalmente se ha confirmado que Mel Gibson está trabajando en la secuela de su aclamada película La Pasión de Cristo (2004). Esta nueva entrega se titulará ‘La Resurrección de Cristo’, y promete profundizar en los eventos posteriores a la crucifixión de Jesús, centrándose en su resurrección y las implicaciones espirituales que este milagro conlleva.

La primera película, La Pasión de Cristo (2004), se destacó por su representación cruda y visceral de los últimos momentos de Jesús. A pesar de las controversias que generó, especialmente por su violencia explícita, la película se convirtió en un fenómeno global, recaudando más de 600 millones de dólares y dejando una huella significativa en el cine religioso. Fue especialmente popular durante la Semana Santa, y muchos la consideran una de las representaciones más intensas de la figura de Jesús.

Ahora, más de dos décadas después, Gibson vuelve a la dirección con esta esperada secuela que, como su nombre indica, explorará la resurrección de Jesucristo, continuando la narrativa en la que La Pasión de Cristo dejó a los espectadores.

Aún no se ha confirmado una fecha exacta para el estreno de ‘La Resurrección de Cristo’, aunque Lionsgate, la productora detrás de la película, ha revelado el proyecto con un breve teaser en redes sociales, despertando la emoción de los fanáticos. Por el momento, se sabe que el rodaje comenzará a finales de este verano, por lo que no se espera un estreno inminente.

