Carrera Atlética Corregidora 2025, ¡ya viene!

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, anunció la primera edición de la Carrera Atlética Corregidora 2025, que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de agosto, a las 07:00 horas.

La Carrera Atlética Corregidora 2025 partirá desde la Plaza Gran Cué y se espera la participación de dos mil corredores en las distancias de 5, 10 y 15 kilómetros.

“Chepe” Guerrero invitó a las familias del municipio, así como a participantes del resto del estado y de otras entidades, a sumarse a este importante evento deportivo, que también será carrera preparatoria para el Querétaro Maratón.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Corregidora, Germán Borja, informó que, gracias a un operativo interinstitucional entre las diferentes dependencias municipales, se garantizarán espacios de estacionamiento, seguridad, áreas de hidratación y el acceso a la cabecera municipal.

Es una carrera que no solo es para la gente del municipio. Hay personas inscritas de Guanajuato, Ciudad de México y del Estado de México. Es una carrera turística, pero principalmente familiar”, destacó Germán Borja.

Las tres rutas contemplan las avenidas Don Bosco, Camino a Venegas, El Jacal, Santa María de El Pueblito y Rivera del Río, por lo que los corredores podrán admirar la Pirámide de El Pueblito desde diferentes puntos.

La inscripción se puede realizar en www.aqsports.com.mx. La entrega de kits se realizará el sábado 23 de agosto en la Unidad Deportiva de El Pueblito, de 09:00 a 14:00 horas.

El costo de participación es de 400 pesos e incluye playera, número resistente al agua, chip desechable de última generación, sport bag, hidratación en ruta, isotónico, fruta de mano y medalla de premiación.

A los primeros lugares de cada especialidad se les otorgará un trofeo, aseguraron los representantes municipales.