¿Por qué los maoríes sacan la lengua? El poderoso significado detrás del Haka

Seguramente has visto a los All Blacks, el equipo de rugby de Nueva Zelanda, realizar una danza imponente antes de cada partido, abriendo los ojos desmesuradamente y sacando la lengua. Este ritual, conocido como el Haka, es una de las expresiones culturales más famosas del pueblo maorí. Pero, ¿sabes realmente por qué los maoríes sacan la lengua y qué significa este gesto tan intimidante?

El Haka: más que una danza de guerra

El Haka es una danza ceremonial que simboliza la fuerza, el orgullo y la unidad de una tribu. Aunque se le conoce principalmente como una danza de guerra, su uso es mucho más amplio. Se realiza en ceremonias para dar la bienvenida a invitados distinguidos, en celebraciones importantes como bodas y cumpleaños, e incluso en funerales para honrar a los difuntos. No se trata solo de intimidar, sino de expresar emociones intensas y contar la historia de la tribu a través de cantos y movimientos enérgicos.

El gesto de sacar la lengua, conocido como “whetero”, es una de las partes más icónicas y es realizado exclusivamente por los hombres. Su significado es claro y directo: es un acto de desafío y una advertencia a los enemigos. Simboliza la fiereza del guerrero y, en un contexto ancestral, la intención de devorar a sus oponentes, una práctica ligada a su pasado caníbal. Este gesto es una imitación de cómo se vería un enemigo vencido en batalla, sirviendo como una potente intimidación psicológica.

“Pūkana”: la mirada que intimida

Otro elemento clave del Haka es el “pūkana”, que se refiere a la expresión facial intensa, especialmente el acto de abrir mucho los ojos hasta que se vea la parte blanca. A diferencia del whetero, tanto hombres como mujeres realizan el pūkana. Este gesto no es solo para asustar, sino para mostrar una emoción profunda y una conexión espiritual, como si se estuviera en un estado de trance. En el contexto de la guerra, imitaba la mirada de un depredador a punto de atacar.

El “Tā moko”: tatuajes que narran una vida

La identidad maorí también se expresa a través de sus impresionantes tatuajes faciales y corporales, conocidos como “Tā moko“. Estos grabados en la piel no son meramente decorativos; cada diseño es único y narra la historia de la persona que lo lleva, incluyendo su linaje, su tribu y su estatus social.

Tradicionalmente, se realizaban rasgando la piel, dejando una textura similar a una cicatriz. Los hombres solían tatuarse el rostro, los glúteos y los muslos, mientras que las mujeres lo hacían en los labios y la barbilla.

La cultura maorí en la actualidad

Los maoríes son los pueblos indígenas de Nueva Zelanda, los primeros pobladores del territorio, llegados desde la Polinesia hace aproximadamente mil años. Hoy en día, su cultura está más viva que nunca, y el Haka es una de sus manifestaciones más visibles a nivel mundial. El equipo de rugby de los All Blacks ha popularizado el Haka “Ka Mate”, convirtiéndolo en un símbolo global.

La cultura maorí también ha permeado el cine. Un ejemplo claro es la película de Disney “Moana”, inspirada en las tradiciones polinesias. En 2017, como parte de la Semana de la Lengua Maorí, se lanzó una versión de la película doblada a este idioma, y las entradas se agotaron en solo media hora, demostrando el gran interés por preservar su herencia.

Si alguna vez te has preguntado por qué los maoríes sacan la lengua, ahora sabes que es parte de un complejo lenguaje no verbal que expresa desafío, orgullo y una profunda conexión con su historia guerrera. Para conocer más sobre su cultura, puedes explorar recursos como los que ofrece Wikipedia sobre el Haka.