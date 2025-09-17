Fotos estilo polaroid con IA: el trend viral con Gemini y el artista

Para crear las fotos estilo Polaroid que se han hecho virales, donde apareces junto a tu artista favorito, necesitas usar la Inteligencia Artificial de Google Gemini. La clave del realismo de estas imágenes es la nueva tecnología “Nano Banana” de Google, que permite editar y fusionar fotos de manera increíblemente precisa.

La Nueva Obsesión de Internet: Una Foto con tu Ídolo (creada por una IA)

Seguro que ya las has visto. Tu feed de Instagram y TikTok se ha llenado de repente de unas peculiares fotos estilo Polaroid donde tus amigos aparecen abrazados de Taylor Swift, Harry Styles o Bad Bunny. Parecen recuerdos de un encuentro soñado, con ese toque retro y nostálgico de las fotos instantáneas. Pero no, no se han colado en el backstage de ningún concierto.

Esta nueva y adictiva tendencia es la última maravilla (o travesura) de la Inteligencia Artificial. Gracias a una nueva y potente herramienta de Google Gemini, ahora cualquiera puede crear, en cuestión de minutos y desde su celular, un fotomontaje increíblemente realista junto a su celebridad favorita. ¿Quieres saber cómo se hace? Aquí te lo explicamos todo.

¿De Dónde Salió este Trend y por qué se ve tan Real?

El deseo de tener una foto con nuestros ídolos no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la tecnología que lo hace posible de una forma tan convincente. Hasta hace poco, las imágenes creadas por IA eran fáciles de detectar: manos con seis dedos, ojos raros, fondos deformes…

Todo cambió en agosto, con el lanzamiento de “Nano Banana”, una nueva tecnología de edición de imágenes integrada en el modelo Gemini 2.5 Flash Image de Google. Esta herramienta permite a la IA entender y manipular imágenes con un nivel de precisión asombroso, fusionando elementos de diferentes fotos sin que parezca un collage mal hecho.

¿Por qué el estilo Polaroid?

La elección de la estética Polaroid no es casual.

Nostalgia Pura: Evoca una sensación de autenticidad, de un momento capturado y tangible.

Imperfección Deliberada: El ligero desenfoque, los colores saturados y el flash directo de las Polaroid ayudan a disimular las pequeñas imperfecciones que aún pueda tener la IA, haciendo que el resultado final se vea más creíble.

Guía Paso a Paso para Crear tus Propias Fotos Estilo Polaroid

Crear tu propia foto con tu artista favorito es más fácil de lo que crees. No necesitas ser un experto en tecnología.

Paso 1: Reúne tus Ingredientes (Las Fotos)

Lo primero es elegir las fotos.

Una foto tuya: Busca una donde se vea bien tu rostro, con buena iluminación.

Una foto de tu artista: Elige una donde también tenga una pose y una iluminación similar. No tienen que estar en el mismo ángulo, pero ayuda.

Puedes usar más: ¡La creatividad no tiene límites! Puedes subir tres o cuatro fotos si quieres crear una imagen grupal.

Paso 2: Entra a Google Gemini

Abre tu navegador y ve a la página de Gemini. No es estrictamente necesario tener una cuenta de Google, pero la experiencia es mejor si ya tienes una sesión iniciada.

Paso 3: Sube tus Imágenes

Busca el ícono del clip o de la imagen para subir tus fotos a la conversación con la IA.

Paso 4: El “Prompt” Mágico (La Instrucción Clave)

Este es el paso más importante. Tienes que decirle a Gemini exactamente lo que quieres que haga. Un buen “prompt” es la diferencia entre un resultado increíble y un desastre.

Puedes copiar y pegar este prompt como base y luego adaptarlo a tu gusto:

“Toma una foto tomada con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una fotografía normal, sin un sujeto o propiedad explícitos. La foto debe tener un ligero desenfoque y una fuente de luz constante, como un flash de una habitación oscura, dispersa por toda la foto. No cambies las caras. Cambia el fondo detrás de esas dos personas con cortinas blancas. Las dos personas deben abrazarse.”

Paso 5: Refina y Personaliza

Gemini te dará un primer resultado en segundos. Si no te convence del todo, puedes pedirle cambios. ¡Habla con la IA como si fuera un diseñador!

Cambia la pose: “Ahora, haz que parezca una selfie y que ambos estén sonriendo”.

Ajusta el entorno: “Cambia el fondo por una playa al atardecer.

Sé específico: “Mantén la ropa que llevan puesta en las fotos originales.

Juega con el estilo: “Dale un toque más vintage, como de los años 90”.

Recuerda: cuanto más detallado seas en tus instrucciones, mejor será el resultado.

Una Advertencia Importante: ¿Es Seguro Subir mis Fotos a una IA?

Esta es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Cuando subes una foto a una plataforma como Gemini, esa imagen pasa a formar parte de una inmensa base de datos que se utiliza para entrenar a los algoritmos.

¿Qué riesgos implica?

Uso Indebido de tus Imágenes: Tus fotos podrían ser utilizadas en el futuro para generar otras imágenes sin tu consentimiento.

Suplantación de Identidad y Deepfakes: Existe el riesgo de que tu imagen sea manipulada y utilizada en contextos inapropiados o para crear contenido falso.

¿Cómo protegerte?

Lee las Políticas de Privacidad: Antes de usar cualquier herramienta de IA, echa un vistazo a sus términos y condiciones

No uses Fotos Comprometedoras: Elige fotos tuyas que no te importaría que fueran públicas . Evita subir imágenes demasiado personales o íntimas.

La Nueva Frontera de la Creatividad (y de los Memes)

La tendencia de las fotos estilo Polaroid con IA es un fascinante reflejo de nuestro tiempo. Es una mezcla de nostalgia por lo analógico y una celebración de las increíbles posibilidades de la tecnología digital. Es la democratización de una fantasía, la oportunidad de que cualquiera pueda “crear” un recuerdo con su ídolo.

Pero también es un recordatorio de que, a medida que la línea entre lo real y lo artificial se vuelve más borrosa, debemos ser más conscientes y críticos con la tecnología que usamos y los datos que compartimos.

Así que diviértete, crea tu foto soñada con tu artista favorito y sorprende a tus amigos en redes sociales. Pero hazlo con cabeza, sabiendo que en este nuevo y valiente mundo de la IA, cada imagen que compartimos cuenta. Y la tuya, ahora, puede contar la historia que tú quieras.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.