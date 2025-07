Lugares para comer en Roma CDMX: El sazón callejero gourmet

Ladyboy, Roma Norte, CDMX! 🇹🇭🐖Llevaba meses escuchando de este lugar y por fin se me hizo ir. La neta por este tipo de lugares me vuelve loco esta ciudad, en una zona donde aveces pareciera que todo es Copy Paste, llegan estos lugares completamente diferentes que me mama. Creo que por la zona, tienen mucho cuidado con el tema de la limpieza y la calidad de los alimentos ya que es una zona muy turística, pero que locura. No he ido a Tailandia pero me supo mucho mejor que los restaurantes Thai que he ido en la CDMX. Y algo que me han dicho mucho es que el Pad Thai es como el platillo turístico de Tailandia, entonces aquí siento que se fueron más a lo tradicional, las fotos del menú no ayudan mucho, pero larga vida a este gran lugar. El servicio y la vibra muy chingona, definitivamente regresaría, me turbo mamó. #cdmx #comida #thai #romanorte #restaurante #streetfood #thaifood #foodreviews #padthai #chamorro #comidatailandesa

