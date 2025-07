Las 3 tendencias de publicidad que definirán el éxito en el Bajío para 2025

El Bajío no es solo una región en crecimiento; es un epicentro de competencia donde la atención es el activo más valioso. Como profesionales del marketing, a menudo nos vemos tentados a buscar la “próxima gran cosa”, pero el futuro del marketing no se trata de una sola herramienta mágica, sino de una profunda comprensión de cómo las personas interactúan con las marcas en su vida diaria. La conversación ya no es sobre qué es mejor, si lo digital o lo físico, sino sobre cómo orquestar todos los canales para crear una sinfonía coherente.

Desde mi trinchera en Grupo Anunciart, veo claramente que las empresas que adopten estas tendencias no solo sobrevivirán, sino que dominarán el mercado. Estas no son predicciones lejanas; son realidades que ya están moldeando a los ganadores y perdedores en Querétaro, San Miguel de Allende y todo el corredor industrial. Aquí comparto mi visión sobre las tendencias de publicidad que serán decisivas en 2025.

1. La Hiper-Integración: de la Publicidad 360 a la experiencia total

Durante años hemos hablado de “publicidad 360”, pero la tendencia ahora es llevarlo un paso más allá. Ya no basta con tener presencia en vallas y en redes sociales. La innovación en medios radica en crear puentes fluidos y casi invisibles entre ambos mundos. Un espectacular en una avenida principal de Querétaro ya no es solo un anuncio estático; es el portal a una experiencia. Mediante un código QR, puede llevar a una simulación de realidad aumentada de un desarrollo inmobiliario, a una oferta exclusiva que solo se activa en esa ubicación, o a la inscripción directa para un evento.

Las marcas exitosas dejarán de pensar en “campañas de vallas” y “campañas digitales” como entes separados, y empezarán a diseñar “viajes de cliente” donde un impacto OOH (Out-of-Home) es el catalizador que inicia una conversación personal y medible en el entorno digital.

2. El Marketing de experiencias como activo central de la marca

En un mundo saturado de mensajes, la gente no recuerda anuncios; recuerda cómo los hiciste sentir. La segunda gran tendencia es el ascenso del marketing de experiencias como el núcleo de la estrategia de marca. Un espectacular puede generar miles de impactos, pero un torneo de golf corporativo, meticulosamente organizado, genera relaciones de negocio que duran años. Un evento exclusivo no es un gasto, es la creación de un activo intangible: la lealtad y la conexión emocional con tu marca.

Las empresas que liderarán serán aquellas que entiendan que su marketing no solo debe ser visto, sino también vivido. Se trata de crear espacios y momentos donde los clientes puedan interactuar con la marca de una manera memorable, lejos de la presión de una venta directa. Es pasar de interrumpir su día a formar parte de los mejores momentos de su día.

3. La era de la relevancia contextual: Más allá de la segmentación

La segmentación digital nos ha permitido llegar a demografías específicas, pero el futuro de la publicidad es la relevancia contextual. Ya no es suficiente saber a quién le hablas; es crucial entender el contexto en el que se encuentra cuando ve tu mensaje. No es lo mismo impactar a un directivo en su trayecto matutino al parque industrial, donde su mente está en el negocio, que impactarlo el fin de semana en una ruta hacia un destino de ocio.

Esto significa que la planificación de medios exteriores se volverá aún más inteligente. Se basará en datos para entender los patrones de movilidad y el estado mental de la audiencia en cada ubicación. Combinar esta inteligencia contextual con campañas de marketing digital que se adapten a ese mismo contexto, creará un nivel de personalización y efectividad que hoy apenas estamos comenzando a explorar.

Estas tendencias de publicidad no son opcionales; son el nuevo estándar para el éxito en una región tan vibrante como el Bajío. Como siempre he sostenido, la clave no está en usar más canales, sino en usarlos de manera más inteligente y, sobre todo, más humana. Esa es la filosofía que impulsa cada estrategia que diseñamos en Anunciart, y la que, estoy convencido, definirá a los líderes del mañana.