Actores de doblaje exigen leyes contra clonación de voz en México

Actores de doblaje en México se están manifestando para exigir una regulación urgente del uso de la Inteligencia Artificial (IA). Su principal demanda es que se prohíba la clonación de sus voces e imágenes sin su consentimiento explícito y sin una compensación justa. Argumentan que la IA se nutre de su trabajo previo y que su uso no ético amenaza su sustento y el futuro de la industria. La presidenta Claudia Sheinbaum ya se ha comprometido a reunirse con el gremio para buscar soluciones.

La Batalla por la Voz: Un Grito en el Monumento a la Revolución

El sol del mediodía en la Ciudad de México fue testigo de una protesta inusual. No eran pancartas políticas ni demandas salariales tradicionales. El enemigo era invisible, intangible, pero más amenazante que nunca: la Inteligencia Artificial. Bajo el lema “La IA no reemplaza, somos las voces que no ves”, cientos de actores de doblaje, locutores, músicos, técnicos y estudiantes se congregaron en el Monumento a la Revolución para alzar la voz, literalmente, en defensa de su trabajo, su identidad y su futuro.

Convocados por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales (AMELOC), el mensaje fue claro y contundente: no están en contra de la tecnología, pero sí exigen reglas claras para evitar que la IA se convierta en un “atraco digital” que clone sus voces y rostros sin permiso ni pago.

“Si Van a Usarlo, que lo Paguen”: La Esencia del Reclamo

El sentir de la comunidad fue encapsulado por el actor León Michel, miembro de la ANDA, en una frase que resonó con fuerza durante el mitin:

“La IA no se alimenta sola. Se nutre de lo que tú y yo hicimos. De lo que miles de nosotros hemos entregado con la voz, el cuerpo, la emoción. Si van a usarlo, que lo paguen como si lo hubiéramos hecho nosotros”.

Esta idea es el núcleo del conflicto. Los modelos de IA que generan voces no crean de la nada; son entrenados con miles de horas de audio de actores reales. La industria creativa argumenta que usar su trabajo como materia prima para una tecnología que podría reemplazarlos es, en el mejor de los casos, injusto, y en el peor, un robo.

El Eco Llega a Palacio Nacional: Sheinbaum Responde

La protesta no tardó en tener eco. Al día siguiente, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la legitimidad de las demandas y se comprometió a actuar.

“Vamos a reunirnos con ellos para ver qué esquemas de protección a su trabajo y su voz pueden implementarse. Debemos evitar que su herramienta principal sea utilizada sin su consentimiento”, afirmó la mandataria.

“Doblaje”:

Sheinbaum incluso abrió la puerta a una de las peticiones más importantes del gremio: la posibilidad de reconocer la voz como un dato biométrico sensible, al mismo nivel que una huella dactilar o el iris. Aunque aclaró que la prioridad inmediata es la protección laboral, este reconocimiento legal sería un paso gigantesco para blindar la identidad vocal de los artistas.

Las “4C”: Las Demandas Clave del Gremio Artístico

La lucha del gremio se puede resumir en cuatro pilares, las “4C” que buscan convertir en ley: Consentimiento, Control, Crédito y Compensación.

Consentimiento y Control: Nadie podrá usar la voz, el rostro o la identidad digital de un artista sin su autorización previa y explícita. Crédito: Se debe reconocer el trabajo de los artistas cuyo material se utiliza para entrenar a los modelos de IA. Compensación: Debe existir una remuneración justa y contratos claros cuando una voz o imagen se utilice para alimentar o generar contenido con IA. Protección Post-mortem: Proteger los derechos de los artistas fallecidos y sus familias.

Además, buscan la creación de un sello de identidad, “Doblaje Hecho en México”, para visibilizar y proteger el talento nacional en un mercado donde México produce el 65% del doblaje para Latinoamérica.

El Caso Pepe Lavat vs. INE: La Gota que Derramó el Vaso

La preocupación no es abstracta. La chispa que encendió esta movilización fue un video del Instituto Nacional Electoral (INE) que utilizó una recreación de la voz del legendario actor de doblaje José Lavat, fallecido en 2018.

Pepe Lavat fue una de las voces más queridas de México. Fue el narrador de “Dragon Ball”, la voz de Indiana Jones, de Gandalf en “El Señor de los Anillos”, Conde Dooku en Star Wars, Magento en X-Men y fue voz de algunos actores como Morgan Freeman, Robert De Niro, Harrison Ford, Al Pacino, Ian Mckellen, entre otros.

Y de innumerables personajes que marcaron a generaciones como Aslan el de Las Cronicas de Narnia, Kerchak en Tarzan, Ancestro Mayor Fa en Mulán, Alan Parrish en Jumanji, etc. Cuando su viuda, la también actriz de doblaje Gisela Casillas, descubrió el video, solicitó una explicación al INE. La respuesta que recibió fue un frío “pues demande”, un gesto de desdén que indignó a toda la comunidad artística.

El INE se defendió argumentando que la voz fue generada 100% por IA y no tomada de grabaciones originales, pero no aclaró qué herramienta usó, dejando más dudas que respuestas sobre la ética y la transparencia del proceso.

Un Problema que Crece: De Mario Castañeda a Scarlett Johansson

Este no es un caso aislado. En 2022, Mario Castañeda, la icónica voz de Gokú, denunció a la plataforma FakeYou, que permite a cualquier usuario clonar voces de personajes famosos de forma gratuita. Castañeda lo calificó como un robo y una falta de respeto a su trabajo.

La tecnología avanza más rápido que la ley, y los artistas se sienten desprotegidos.

La Amenaza ya está Aquí: Amazon y el Doblaje Automatizado

Mientras el gremio lucha por leyes, la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa. Amazon Prime Video ya lanzó un programa piloto de doblaje con IA. Aunque la compañía lo presenta como una herramienta para traducir títulos de su catálogo que no tienen doblaje, la comunidad lo ve como el primer paso hacia la automatización de su trabajo, una amenaza directa a su sustento.

La actriz María Clara Zurita, una veterana de la industria, lo describió con una crudeza alarmante: “Estamos viviendo un momento en el que nuestros derechos se pisan sin que haya siquiera una mesa de diálogo. Es como si quisieran hacer un atraco digital, sin ley y sin ética”.

Una Batalla por el Alma de la Creatividad

La manifestación en el Monumento a la Revolución no fue solo por un trabajo; fue una batalla por la identidad, por el valor del arte humano y por el futuro de las industrias creativas. Actores consagrados como Tomás Goros y Laura Torres, junto a estudiantes llenos de sueños, se unieron para enviar un mensaje claro: el progreso tecnológico no puede pasar por encima de la dignidad y los derechos de las personas.

Como advirtió Alejandro Cuétara, secretario del exterior de la ANDA, “el Congreso, el Senado, las autoridades de cultura y de trabajo en México están llegando tarde. Si no actúan hoy, lo que se pierda será irreversible”. La pelota está ahora en la cancha de los legisladores. De sus decisiones dependerá si el futuro de la voz en México sigue siendo humano o se convierte en un eco sintético de lo que una vez fue.

