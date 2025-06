Fernando Ciangherotti: el regreso del galán que nunca se fue, tras su paso por María Mercedes

En una industria en constante cambio hay rostros que logran resistir el paso del tiempo no solo por su talento, sino por la autenticidad con la que han marcado generaciones, como es el caso del actor Fernando Ciangherotti tras su actuación en la telenovela María Mercedes.

Fernando Ciangherotti es uno de esos nombres que, al pronunciarlo, despierta una mezcla de nostalgia, respeto y cariño. Su reciente participación en la retransmisión de la telenovela María Mercedes ha reavivado ese lazo emocional con el público que nunca lo olvidó.

Aunque para muchos María Mercedes es el inicio de una trilogía icónica de Thalía en los años 90, para Fernando representó uno de los momentos más sólidos de su carrera.

Interpretando al villano Jorge Luis del Olmo, el actor logró algo que pocos consiguen: que el público amara a un antagonista por su complejidad emocional y su presencia en pantalla.

“Fue un proyecto que me marcó profundamente. No solo por el éxito, sino por lo que significó trabajar con un elenco tan comprometido, con una historia que tocaba el corazón de millones de personas”, compartió Fernando en una entrevista reciente. “Mi personaje tenía muchas capas. No era el típico malo. Tenía heridas, miedos y también una capacidad de redención”, dijo alguna vez el histrión.

Hoy, con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas, Fernando Ciangherotti sigue siendo un referente del melodrama latinoamericano. Pero más allá de los reflectores, es un hombre que ha sabido reinventarse. Padre, abuelo, maestro ocasional de actuación, y sobre todo, un ser humano que nunca ha dejado de aprender.

La reemisión de María Mercedes ha servido no solo para revivir una época dorada de la televisión mexicana, sino para reconectar con ese Fernando que supo conquistar corazones sin necesidad de escándalos, solo con oficio y verdad.

Y mientras las nuevas generaciones lo descubren, los que crecimos viéndolo sabemos que hay actores que no pasan de moda… porque nunca se fueron.