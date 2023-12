Última Jornada de la Champions League 2023-24

Se jugó la última Jornada de la Fase de Grupos de la Champions League y aquí te traemos los resultados de este día, además con la sorpresa del día Royal Antwerp le ganó al Barcelona ya que el equipo belga se encuentra eliminado del torneo.

También con la victoria del Celtic de Escocia ante Feyenoord, de Santiago Giménez, y el empate agónico entre Newcastle ante AC Milán. Posteriormente, con la eliminación de París Saint Germain, Feyenoord, Manchester United, así como de Sevilla, Red Bull Salzburg, FC Unión Berlín.

De esta manera, les dejamos lo mejor de los partidos y los dominados de esta Fase de Grupo de la última fecha de la Champions League.

Predictions for the UCL draw? 🏆🇪🇺

↪️ It will take place on Monday — 12pm CET! pic.twitter.com/EvDGN9JjQu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2023