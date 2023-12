Por alcohólico es detenido Jesús ‘Tecatito’ Corona

En Monterrey, Nuevo León fue detenido el jugador mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona, por conducir bajo los influjos del alcohol durante la madrugada del miércoles. Además, el jugador estuvo arrestado durante ocho horas, y de acuerdo con Multimedios, Monterrey se encuentra detenido por su estado de ebriedad.

Así mismo, el equipo de Rayados de Monterrey analiza una posible sanción que se le impondrá al jugador, quien además se recupera de una lesión, al mismo tiempo, el 17 de diciembre el equipo viajará a la Riviera Maya para comenzar su preparación rumbo al Clausura 2024.

Por otro lado, en las redes sociales muchos aficionados del equipo piden el cese del jugador, debido a la falta de respeto del club. Aún así, se especula que Tecatito Corona, podría ser dado de baja con el equipo por su alto salario y mal desempeño.

🚨 SALDRÍA CARA LA PEDA 💣 Dentro del REGLAMENTO del Club MONTERREY , Tecatito podría ser sancionado o incluso si así lo desea #Rayados #TatoNoriega y compañía; rescindir el contrato de Jesús Manuel Corona por lo sucedido en Av Lázaro Cárdenas en San Pedro Garza García, al dañar… pic.twitter.com/hs5gglbLro — R O Q U E (@rooquismo) December 13, 2023

Jesús ‘Tecatito’ Corona, puede ser castigado por Monterrey

Ahora bien, Jesús ‘Tecatito’ Corona, además de pagar la multa correspondiente a la infracción que cometió en la madrugada por estado de ebriedad. Efectivamente, pasó el resto de la noche en una celda de los separos en Nuevo León, aunque ya se encuentra en su casa.

También se espera un posible comunicado del equipo así como, del jugador para aclarar el caso, ya que los aficionados se encuentran molesto, de esta manera, el equipo que, pese a su inversión millonaria que fracasó en el Apertura 2023, un torneo sin la presencia de Tecatito Corona.

Hay que recordar que el jugador no ha redituado lo que se mete en Monterrey y solamente acumuló un total de 13 juegos, además pudo completar un total de 665 minutos, no marcó gol y solamente dio tres asistencia, después de ahí el equipo no pudo continuar.

Finalmente, Jesús ‘Tecatito’ Corona, no ha sido el mismo que militaba en Porto donde la ha pasado mal con las lesiones que ha tenido. Posteriormente, tiene una nueva oportunidad en el Clausura 2024 y podría ser tomado en cuenta con la Selección Mexicana para la Copa América 2024.