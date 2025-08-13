Mapa de alerta de viaje; EU cataloga como riesgosos a 30 de 32 estados de México

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó presentó su mapa de alerta de viaje a México, en donde 30 de 32 estados tienen algún grado de riesgo por la inseguridad y violencia.

En un mapa, el Gobierno de Estados Unidos colocó en “Nivel 4 – No Viajar” a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, debido a los altos niveles de violencia y delincuencia.

Hay niveles

En “Nivel 3- Reconsiderar no viajar” se encuentran Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

En “Nivel 2 – Mayor precaución al viajar“ se encuentran Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

En el mapa estadunidense sólo Yucatán y Campeche se encuentran en “Nivel 1 -Tomar las precauciones normales“, el más bajo de riesgo.

En la alerta de viaje a México, el Departamento de Estado incluyó advertencias por diversos delitos, tales como secuestros homicidios, robos y extorsiones.

Recomendaciones

El país estadunidense recomendó a sus ciudadanos extremar precauciones, evitar ciertas áreas y mantenerse informados por medio de fuentes oficiales antes y durante su viaje a territorio mexicano.

Un poco de historia

El presidente norteamiericano, Donald Trump, declaró a mediados de julio que los cárteles del narcotráfico tienen un “tremendo control” sobre México.

Durante la firma de la Ley contra el Tráfico de Fentanilo, el mandatario estadounidense aseguró que las autoridades mexicanas se encuentran “petrificadas” incluso de “ir a trabajar” a sus oficinas.

“Los cárteles (de la droga) tienen un tremendo dominio sobre México, por decirlo suavemente, intento ser diplomático al respecto. Tienen un fuerte control sobre México y debemos hacer algo al respecto, no podemos permitir que esto continúe”, lanzó.

“Las autoridades mexicanas petrificadas, tiene miedo de ir a sus oficinas, temen ir a trabajar porque los cárteles tienen. un tremendo control sobre México, sobre los políticos y las autoridades electas”, puntualizó.