“Chepe” Guerrero entrega su Primer Informe de Resultados al gobernador Kuri

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, entregó el libro de su Primer Informe de Resultados al gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, en Palacio de Gobierno.

Con este acto, el alcalde dio inicio a la difusión que por Ley corresponde, a fin de que las y los ciudadanos conozcan de primera mano los programas, obras y acciones ejecutados durante el primer año de su administración.

Compromiso con la transparencia

Asimismo, “Chepe” Guerrero reafirmó su compromiso de mantener una gestión transparente, cercana a la gente y en coordinación permanente con el Gobierno Estatal para seguir impulsando el desarrollo, la seguridad y el bienestar de las familias de Corregidora.

Como parte de esta difusión, durante 12 días el alcalde y miembros de su Gabinete y brigadas estarán visitando colonias y comunidades de Corregidora, acompañado de brigadas para informar directamente a las familias sobre los resultados de gobierno.

Entrega al Cabildo

De igual manera, anunció que el próximo sábado 13 se llevará a cabo la entrega formal del Primer Informe de Resultados en Sesión Solemne de Cabildo, junto a las y los regidores del Ayuntamiento.

Posteriormente, “Chepe” Guerrero continuó con su agenda de trabajo al reunirse con comerciantes del municipio, a quienes compartió los avances de este primer año de gestión. En este encuentro, agradeció la atención, el diálogo y la disposición para seguir trabajando en conjunto por el desarrollo económico de Corregidora.

Lo que he visto es que la economía del municipio se sostiene en nuestros comerciantes, en quienes ofrecen sus productos y alimentos en sus tianguis y locales. Vamos a seguir muy cerca de ustedes con todo lo que podamos apoyarles”, comentó el alcalde.

Finalmente, el edil recordó que con el objetivo de fomentar la venta en los micro y pequeños negocios, se han brindado terminales para que puedan cobrar a través de tarjetas bancarias, y así, ofrecerles a sus clientes diferentes formas de pago.

Entre otras acciones realizadas durante este primer año, destacó el fortalecimiento en temas de seguridad, servicios públicos, obra pública social, movilidad y programas sociales en apoyo a la economía familiar.