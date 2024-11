El animal de liguillas lo volvió a hacer, el América dio una cátedra de buen futbol la noche del miércoles en el estadio Ciudad de los Deportes en la capital del país. Después de no acceder de forma directa y jugar el play in de la Liga MX, los de Coapa partían como víctimas al sembrado dos de la competencia, Toluca tenía todo para demostrar que no es ese equipo que le tiemblan las piernas en fases definitorias (como le pasó ante Herediano en la Liga de Campeones de la CONCACAF el torneo anterior)

El América busca su campeonato número 16 y sería tricampeón del futbol mexicano en caso de seguir avanzando a una hipotética semifinal, aunque, hace unas semanas el mismo Toluca le propinó una terrible goleada por 4-0, de repetirse quedaría frustrado el sueño del Águila.

La clave de la victoria del local, fue la línea de 5 planteada de André Jardine, quien anuló los ataques interiores del ataque de Toluca, quien en su intento de plantear su forma de juego regaló más de 10 veces el balón en las salidas ante un rival reactivo que llegaba atacar hasta con 6 elementos en transiciones voraces que terminaron en 16 remates y 5 oportunidades claras de gol.

De llevar a cabo la misma estrategia de visita en La Bombonera será un partido espectacular con un Toluca tirado al frente y la visita esperando que dejen espacios.

De Cruz Azul y otros defectos

Por otra parte en la otra llave de Cuartos de Final de la Liguilla en la Liga MX los de Cruz Azul hicieron valer su reciente histórico y decepcionaron como no tienen idea a su seguidores, después de un increíble récord de puntos (en 17 jornadas, porque de 19 lo tiene el América de Carrillo), jugaron un partido para el olvido.

Tijuana que salió con todo a atacar destruyó la línea de 3 planteada de Cruz Azul, quien al no contar con Charly Rodríguez no pudo plasmar el 3-4-3 característico de Anselmi. Osorio al percatarse de la ausencia decidió atacar con más elementos esa línea de 3 fuera de ritmo y sin energía.

El partido terminó así por la línea de 5 que hizo el Cruz Azul en el segundo tiempo, sin embargo, en la vuelta en el Ciudad de los Deportes será otro cantar, el 3-4-3 regresará y Cruz Azul es amplio favorito al menos para hacer un par de goles, sin embargo, es complicado que le alcance cuando en frente está Juan Carlos Osorio, un técnico diferente, irreverente y que gusta de realizar muchos cambios y ser sorpresivo.

La clave de la vuelta está en que Cruz Azul defienda bien, tenga paciencia y despliegue su futbol nulificando los ataques por las bandas de Xolos y atacando su media cancha y tiros de media distancia, ¿lo lograrán?

¿Qué se viene?

Si bien se trata de una liga mediocre que no cuenta con reflectores internacionales por un sistema de juego paupérrimo, la Liga MX ha encontrado en todos sus campeones de 2020 para acá en aquellos que no jugaron play in, decir hoy que es injusto el parón para el 1 y 2 de la competencia es ridículo, sí, casi tanto como no darle el campeonato al equipo que hizo más puntos.

