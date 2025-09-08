Blinding Lights de The Weeknd supera los 5 mil millones en Spotify

Blinding Lights de The Weeknd acaba de romper internet. Se ha convertido en la primera canción en la historia en pasar los 5 mil millones de reproducciones (streams) en Spotify. Sí, cinco mil millones. Spotify lo confirmó el 31 de agosto de 2025, casi seis años después de que saliera. Este récord no solo la convierte en la reina del streaming, sino que confirma que The Weeknd es uno de los artistas más grandes del planeta.

La Canción que se Negó a Pasar de Moda

Hay canciones que son un éxito. Y luego están las que se convierten en el soundtrack de una era. “Blinding Lights” de The Weeknd pertenece a esta segunda y rara categoría. Desde que la escuchamos por primera vez a finales de 2019, con ese sonido ochentero que te atrapa al instante, no ha dejado de sonar. Ha estado en nuestras playlists, en todos los challenges de TikTok, en el Super Bowl… básicamente, en todos lados.

Y ahora, casi seis años después de que saliera, acaba de romper la última barrera que le quedaba, alcanzando una cifra que hasta hace poco sonaba a locura: se ha convertido, oficialmente, en la primera canción en la historia en superar los 5 mil millones de reproducciones en Spotify.

Esta no es solo una cifra; es la prueba irrefutable de que estamos ante un fenómeno cultural, una de esas canciones atemporales que trascienden géneros, modas y generaciones.

La Anatomía de un Éxito Sin Precedentes

¿Qué hace que “Blinding Lights” sea tan especial? ¿Cómo una canción de synth-pop con una clara nostalgia ochentera logró dominar el panorama musical del siglo XXI de una manera tan abrumadora?

La Fusión Perfecta: La canción es una obra maestra de producción. Co-escrita y co-producida por el genio del pop Max Martin , es una mezcla adictiva de synth-pop, new wave y R&B contemporáneo. Su ritmo acelerado, su melodía pegadiza y la inconfundible voz de The Weeknd crean una atmósfera de euforia y melancolía que es simplemente irresistible.

Un Videoclip Icónico: Dirigido por Anton Tammi, el videoclip es una pieza cinematográfica por derecho propio. Filmado en las calles de Las Vegas y Los Ángeles, y con una estética inspirada en películas como Casino y Joker , nos presenta a The Weeknd con su ya famoso saco rojo y nariz ensangrentada, en una noche de caos y desenfreno.

La Viralidad en TikTok: La canción se convirtió en la banda sonora de uno de los challenges de baile más grandes de la historia de TikTok, lo que la expuso a una nueva generación de oyentes y la mantuvo en la cima de la popularidad durante meses

El Super Bowl de 2021: La memorable actuación de The Weeknd en el medio tiempo del Super Bowl, con un ejército de bailarines con vendajes en el rostro, inmortalizó la era “After Hours” y llevó la canción a una audiencia global masiva.

Una Lluvia de Récords

Los 5 mil millones de streams en Spotify son solo la punta del iceberg. El palmarés de “Blinding Lights” es una locura:

Rey del Billboard Hot 100: No solo llegó al número 1, sino que se convirtió en la primera canción en la historia en pasar un año completo (52 semanas) en el Top 10 de la lista.

La Canción más Grande de Todos los Tiempos: En 2021, Billboard la nombró oficialmente el mayor éxito en la historia del Hot 100 , destronando al clásico “The Twist” de Chubby Checker, que había mantenido el título durante décadas.

La más Vendida de 2020: Fue la canción más vendida a nivel mundial en el año de su apogeo.

La Gran Paradoja: El Desaire de los Grammy

Con un éxito tan abrumador y unánime, todos daban por hecho que “Blinding Lights” y el álbum “After Hours” arrasarían en los Premios Grammy. Pero en uno de los desaires más inexplicables y polémicos de la historia de los premios, The Weeknd no recibió ni una sola nominación.

La reacción del artista fue de furia y decepción.

“Los Grammy siguen siendo corruptos. Me deben transparencia a mí, a mis fans y a la industria…”, escribió en sus redes sociales.

The Weeknd convirtió su caso en una denuncia contra la falta de reconocimiento a los artistas negros, señalando que en 61 años, solo 10 artistas negros habían ganado el Álbum del Año. Su boicot a los premios fue total y provocó un debate tan intenso que la Academia de la Grabación se vio obligada a realizar cambios en su opaco sistema de comités de nominación.

Después de años de enfado, este 2025, The Weeknd finalmente hizo las paces con la Academia, reapareciendo en la gala, pero su valiente postura ya había dejado una marca imborrable.

The Weeknd: El Rey Indiscutible de la Era del Streaming

El hito de “Blinding Lights” es la coronación de Abel Tesfaye como el artista más dominante de la era digital. Para poner la cifra en perspectiva:

Con 113 millones de oyentes mensuales , se mantiene como el artista más escuchado en Spotify, superando a gigantes como Taylor Swift

Tiene 28 canciones que han superado la marca de los mil millones de streams, una hazaña que la mayoría de los artistas sueñan con lograr una sola vez.

Y mientras celebra este récord, The Weeknd no se detiene. Se encuentra promocionando su próximo álbum, “Hurry Up Tomorrow” (2025), que promete cerrar la trilogía conceptual que comenzó con “After Hours” y continuó con “Dawn FM.

La Canción que se Convirtió en un Clásico Moderno

Al final, pasar los 5 mil millones de reproducciones no es solo un récord. Es la prueba de que “Blinding Lights” ya no es una canción de 2019; es un clásico. Es de esas que vamos a seguir escuchando en las bodas, en las fiestas y en la radio por muchos, muchos años. Es la obra maestra de un artista en su mejor momento, una de esas canciones perfectas que se niegan a pasar de moda. Seis años después, sigue brillando igual de fuerte.

