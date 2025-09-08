Película de Street Fighter: guía completa del nuevo live-action

Una nueva película live-action de “Street Fighter” es oficial y ya tiene fecha de estreno: llegará a los cines el 16 de octubre de 2026. Producida por Paramount y Legendary, la cinta estará ambientada en 1993 y se centrará en el Torneo Mundial de Guerreros, siendo más fiel a la trama de los videojuegos. El elenco ya ha sido revelado e incluye a Andrew Koji como Ryu, Noah Centineo como Ken, Callina Liang como Chun-Li, Jason Momoa como Blanka y David Dastmalchian como M. Bison.

Hadoken! El Torneo Mundial de Guerreros Vuelve a la Pantalla Grande

Después de años de rumores y de un par de películas que mejor ni nos acordamos, por fin es oficial: ¡los peleadores callejeros más famosos del mundo regresan al cine! “Street Fighter” va a tener una nueva película live-action, y por lo que se ve, esta vez sí quieren hacer las cosas bien.

Y llega en el mejor momento. Con el exitazo que han sido las adaptaciones de The Last of Us, Fallout y Super Mario Bros., parece que Hollywood por fin entendió cómo tratar a los videojuegos con respeto. Paramount y Legendary ya soltaron la sopa con un elenco de estrellas sorprendente, una trama que suena a lo que siempre quisimos ver y una fecha de estreno para que vayamos ahorrando.

La Trama: Un Regreso al Torneo (y a los 90)

A diferencia de la infame película de 1994, que se inventó una historia de rehenes y dictadores, esta nueva versión volverá a la esencia del videojuego. La sinopsis oficial nos sitúa en 1993 y nos promete lo que todos los fans querían ver: el Torneo Mundial de Guerreros.

Ambientada en 1993, los luchadores callejeros Ryu y Ken Masters se ven obligados a volver al combate cuando la misteriosa Chun-Li los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños, destino y furia. Pero tras esta batalla campal se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado.

Esta premisa es música para los oídos de los fans. Sugiere una historia más centrada en los personajes, en sus motivaciones y en la pura emoción de la competencia, que es el corazón de “Street Fighter.

Un Elenco Ecléctico y Sorprendente: ¿Quién es Quién?

La elección del reparto ha sido una de las grandes sorpresas, mezclando actores de acción consagrados, estrellas de la lucha libre, talentos emergentes y comediantes.

El Trío Protagonista:

Andrew Koji como Ryu: Conocido por su increíble trabajo en la serie de artes marciales “Warrior”, Koji es una elección perfecta. Tiene el físico , la disciplina marcial y la seriedad necesaria para encarnar al icónico karateka errante.

Noah Centineo como Ken Masters: Famoso por sus papeles en comedias románticas de Netflix, Centineo dará un giro a su carrera para interpretar al carismático y adinerado rival de Ryu. Será interesante ver su transformación.

Callina Liang como Chun-Li: Una joven actriz emergente que tendrá la enorme responsabilidad de dar vida a uno de los personajes femeninos más importantes de la historia de los videojuegos.

Los Villanos de Pesadilla:

David Dastmalchian como M. Bison: Un actor de carácter camaleónico, recordado por su papel de Polka-Dot Man en “The Suicide Squad. Su habilidad para interpretar personajes extraños y amenazantes lo convierte en una elección fascinante para el dictador de Shadaloo.

Roman Reigns como Akuma: La superestrella de la WWE y uno de los villanos más imponentes de la lucha libre, dará el salto al cine para interpretar al demonio del Satsui no Hado.

50 Cent como Balrog: El famoso rapero y actor se pondrá los guantes de boxeo para encarnar al brutal matón de Shadaloo.

Orville Peck como Vega: El misterioso cantante de country con máscara será el encargado de dar vida al narcisista y letal torero español.

Y un Reparto de Lujo para el Resto de los World Warriors:

Jason Momoa como Blanka: Una elección sorprendente y genial para el hombre-bestia de Brasil

Cody Rhodes como Guile: Otra estrella de la WWE que interpretará al icónico soldado americano.

Vidyut Jammwal como Dhalsim: El maestro del yoga y el fuego.

Olivier Richters (“The Dutch Giant”) como Zangief: El “Ciclón Rojo” de Rusia

Hirooki Goto como E. Honda: El luchador de sumo.

Mel Jarnson como Cammy: La letal agente británica.

El Fantasma del Pasado: ¿Por Qué la Película de Van Damme fue tan mala?

Ahora, para entender por qué nos emociona tanto que esta vez sí le echen ganas, hay que acordarnos del desastre de 1994. La primera película de “Street Fighter”, con Jean-Claude Van Damme, es de esas que son tan malas que ya hasta son de culto.

Los problemas de esa producción son legendarios:

Un Guión que Ignoró el Juego: El guionista Steven E. de Souza, presionado por Capcom , cambió la trama del torneo por una historia genérica de acción a lo James Bond.

Un Casting Desastroso: A excepción de Raúl Juliá , cuya interpretación de M. Bison es icónica, el resto del elenco no tenía experiencia en artes marciales.

Un Rodaje Caótico: La producción en Tailandia fue un infierno, con un Van Damme en la cima de su fama y su adicción a la cocaína, un clima terrible y la trágica enfermedad de Raúl Juliá, quien falleció antes de ver la película terminada.

Como resumió un crítico de la época, “no supieron proteger la esencia del universo Street Fighter”. Esta nueva película tiene la oportunidad de enmendar esos errores.

El Equipo Creativo: ¿Están a la altura del reto?

La dirección corre a cargo de Kitao Sakurai, un director conocido por su trabajo en la comedia de cámara oculta “Bad Trip” y por dirigir episodios de “The Eric Andre Show. Su experiencia en la comedia podría ser un arma de doble filo: o le da a la película un toque de humor autoconsciente y divertido, o podría alejarla del tono de acción seria que muchos esperan.

La producción de Legendary (Dune, Godzilla vs. Kong) y la distribución de Paramount (Top Gun: Maverick) son una garantía de que, al menos en el apartado visual y de producción, la película tendrá una escala épica.

La Tercera es la Vencida

Después de dos intentos fallidos (la película de 1994 y la olvidable “La Leyenda de Chun-Li” de 2009), “Street Fighter” tiene una nueva oportunidad de rifarse en el cine.

El anuncio de un elenco tan raro y de una historia que por fin se centra en el torneo nos tiene a todos con una mezcla de emoción y cautela entre los fans. La elección de un director de comedia es arriesgada, pero la promesa de una producción de alto nivel y el increíble talento involucrado nos dan motivos para ser optimistas.

Marquen sus calendarios: el 16 de octubre de 2026, volveremos a escuchar el grito de “¡Fight!. Y esta vez, todos esperamos que la batalla sea tan legendaria como el videojuego que la inspiró.

