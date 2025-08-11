Academia Espacial acercará a jóvenes a la industria aeroespacial: Kuri

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia de inauguración de la Academia Espacial del estado de Querétaro, que busca acercar a jóvenes a la industria aeroespacial.

Asimismo, la Academia Aeroespacial busca fortalecer las competencias en ciencia y tecnología de los jóvenes, mediante el arranque del primer campamento local, que se lleva a cabo del 11 al 15 de agosto.

En dicho campamento participan 60 estudiantes de educación media superior: 38 mujeres y 22 hombres, de los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, y Ezequiel Montes.

Desde las instalaciones de la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), complejo educativo que alberga la Academia, Kuri resaltó que la entidad es uno de l os principales polos aeroespaciales de América Latina, con más de 80 empresas del secto r y centros de investigación especializados.

Acentuó que el programa cue nta con el respaldo de actores clave como la embajada de Estados Unidos y Tecnolochicas de Fundación Televisiva, reconocida por impulsar el talento en STEM.

“Estados Unidos no solamente es nuestro vecino, es nuestro aliado, es nuestro socio comercial, y tenemos que trabajar en conjunto, porque tenemos problemas en conjunto, y lo que pasa aquí les pega allá, lo que pasa allá nos pega acá, por eso necesitamos que nos vaya bien a todos” manifestó.

Ante la comunidad estudiantil, el mandatario distinguió a las y los participantes de este campamento local como representantes de una nueva generación que construye el futuro, espacio donde, dijo, aprenderán sobre satélites, cohetes , exploración espacial, ciencia y tecnología; en este marco conminó a los jóvenes a no conformarse, a no ponerse techos, ni límites para cambiar al mundo.

En el desarrollo de la ceremonia, Kuri también abanderó a 212 estudiantes que fueron seleccionados para beneficiarse con el Programa Contigo Beca Embajadores Bicentenario 2025 de las generaciones 2023 a 2024, quienes viajarán a cinco universidades y centros de investigación en Estados Unidos para formarse en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, salud, sustentabilidad, liderazgo e innovación y otras ramas fundamentales para su capacitación.

En su mensaje, el ministro Consejero para la Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos de América en México, Silvio González, destacó la perspectiva del gobierno queretano de ver hacia el futuro y las coincidencias que en ambos países existen para trabajar juntos por la juventud. Precisó que con este nicho de talento en Querétaro están demostrando que sí hay una ruta, un plan que convierte un sueño en una aspiración real.

“Pero más que todo eso, no sólo es el viaje, sino que cada uno de ustedes representa lo que Querétaro es, y lo que puede hacer en un futuro también. Y eso son los pioneros en México también. Desde que comenzamos el programa de becas embajadores, becas bicentenario, fue un pequeño sueño, creo yo (…) Y en todo esto, ustedes se darán, quienes serán esos pioneros, esos campeones, que no solamente representarán a sus facultades, a sus universidades, pero más importante, representar a su estado y a su país”, resaltó.