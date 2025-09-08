Cambiar nombre del titular del contrato con la CFE: ¿cuándo y dónde hacerlo?

Cambiar el nombre del titular en un contrato de luz puede parecer un trámite complicado, pero en realidad es un proceso más simple de lo que parece. Ya sea porque te mudaste, heredaste una propiedad o simplemente estás regularizando la situación del servicio, aquí te explicamos cuándo y cómo hacerlo paso a paso.

Cortesía: Debate

¿Cuándo es necesario cambiar el nombre del titular del contrato?

Existen varias situaciones en las que conviene o se vuelve necesario actualizar el nombre del titular del servicio de electricidad:

Cambio de domicilio : Si te mudas a una casa o departamento y quieres que el recibo llegue a tu nombre.

Fallecimiento del titular anterior : Para evitar complicaciones futuras, es recomendable hacer el cambio de nombre en cuanto sea posible.

Renta o venta de la propiedad : Cuando se vende o renta un inmueble, lo ideal es que el nuevo ocupante sea quien figure como titular.

Regularización del servicio: Si estás usando un contrato a nombre de otra persona (por ejemplo, un familiar o expropietario), lo mejor es actualizarlo legalmente.

¿Qué necesitas para hacer el cambio?

Los requisitos son simples, pero es importante tenerlos listos para evitar contratiempos:

Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional). Número de servicio CFE (lo encuentras en cualquier recibo). Comprobante de propiedad o posesión del inmueble: puede ser una escritura, contrato de arrendamiento, predial o carta de posesión. Último recibo de luz pagado. En algunos casos, acta de defunción del titular anterior, si es aplicable.

¿Cómo se realiza el trámite?

Hay varias formas de hacerlo, dependiendo de lo que te resulte más cómodo:

1. En línea (solo en algunos casos)

Puedes intentar hacer el trámite a través del Portal de CFE, aunque por el momento la opción de cambio de titular no siempre está disponible en línea. Sin embargo, puedes iniciar el contacto o verificar requisitos allí.

2. Por teléfono

Llama al 071, el número de atención de CFE. Un asesor puede darte orientación personalizada sobre el proceso y los documentos específicos según tu caso.

3. De forma presencial

Esta es la forma más segura y directa de hacerlo. Solo tienes que acudir a una oficina de atención de la CFE (puedes encontrar la más cercana en su sitio web). Lleva todos los documentos mencionados y solicita el cambio de nombre del titular. El proceso suele ser rápido y, en muchos casos, no tiene costo.

¿Cuánto tarda?

En general, el cambio se refleja en el siguiente recibo. Si hiciste el trámite correctamente, en uno o dos ciclos de facturación deberías ver ya tu nombre en el contrato.

El adeudo queda con el servicio, no con el titular anterior. Asegúrate de que no existan pagos pendientes antes de hacer el cambio.

Aunque no es obligatorio cambiar el nombre si ya estás usando el servicio, hacerlo puede evitarte problemas a futuro, especialmente si necesitas comprobar tu domicilio o asumir responsabilidades sobre el servicio.

Cambiar el nombre del titular del contrato con la CFE es un trámite sencillo, accesible y, en muchos casos, necesario. Tener el servicio a tu nombre no solo te da mayor control, sino que también te da tranquilidad.

Si estás en esta situación, no lo dejes para después. Organiza tus documentos y acércate a la CFE: el proceso es más fácil de lo que piensas.